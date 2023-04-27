〈財報〉電動車銷售強勁 比亞迪Q1淨利年增逾4倍

比亞迪 (1211-HK) 周四（27 日）公布第一季財報顯示，該季營業收入年增 79.83% 至人民幣 1201.73 億元（以下單位皆同），淨利報 41.3 億元，年增 410.89%、毛利率報 17.86%，年增 5.46 個百分點。比亞迪表示，營收成長主要為新能源汽車銷量提升所致。

財報顯示，比亞迪經營性現金流 1,446.57 億元，年增 21.22%；基本每股獲利報 1.42 元，年增 407.14%。

中國乘聯會資料顯示，今年一季比亞迪累計銷量達到 54.79 萬輛，年增 92.43%，繼續登頂中國新能源車企銷售冠軍。

隨著銷量成長，比亞迪成本也水漲船高，第一季營業成本 987.07 億元，年增 68.62%。費用方面，比亞迪第一季銷售費用 46.48 億元，年增 234.96%；研發費用 62.38 億元，年增 164.24%。

在上月公布的年報中，比亞迪表示，為滿足不斷增長的市場需求，公司積極提升產能，交付速度實現翻倍增長。雖然年內交付能力不斷提升，但仍不及訂單火爆需求，面臨一定的交付壓力。

此外，部分上游原物料受供需關係錯配影響，價格處於高位震盪，給產業鏈下游帶來較大壓力。

年內一月及三月，比亞迪分別對部分車型進行價格調整，有助於緩解上游原材料價格波動帶來的成本壓力。公司亦積極佈局上游核心資源，在保障集團自身生產需求的同時，降低上游原材料價格波動所帶來的不確定性。

展望未來，比亞迪表示，將通過「7+4」全市場戰略推動新能源汽車的全方位拓展，其應用範圍覆蓋 7 大常規領域，即私家車、公車、計程車、環衛車、客運、城市商品物流、城市建築物流，4 大特殊領域，即倉儲、礦山、港口和機場，實現新能源汽車對道路交通運輸的全覆蓋。

同時，比亞迪也將結合新能源汽車的優勢和自主品牌強勢崛起的契機，加推更多新能源乘用車型，以及面向更多細分市場的客運、貨運和專用車型，進一步豐富新能源汽車產品線，提升市場份額和行業地位，推動公司始終走在全球新能源汽車技術創新和產品應用的最前沿。