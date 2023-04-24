李家超發文 比亞迪要「駛」向香港？

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 董事長王傳福乘地鐵參加上海車展後，「雲巴」又要「開向」香港，比亞迪周日（23 日）證實「正考慮在香港推出『雲巴』等新能源交通體系」。

據《上海證券報》報導，香港特首李家超上周六試坐「雲巴」，他說感覺像空中版輕鐵。當日下午，李家超發微博稱：「建造軌道所需空間比較少，地形較為狹窄的環境都可考慮使用。」李家超率領特區政府官員和立法會議員前往比亞迪考察，了解電動車和軌道交通領域的最新發展，包括「雲巴」在內。

李家超說：「我會和運輸及物流局分享交流這次訪問的體會和相關資料，促進他們的研究工作。」他並表示，運輸及物流局一直在評估綠色智慧大眾運輸系統的最新發展、系統特性、操作環境、應用情況及經濟效益等資料，探討在香港建設這類運輸系統的可行性。

在考察現場，比亞迪向訪問團介紹 e 平台、DM-i 超級混動系統、刀片電池、DiPilot 智慧駕駛輔助系統、商用車等產品。

「『雲巴』非常適合香港」。比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮表示，應香港特區政府計劃在東九龍興建「高架無軌捷運系統」，比亞迪正考慮在香港打造一個清潔環保的交通體系，包括「雲巴」。

「雲巴」具五大特點，分別是高智慧、高安全、高適應、低能耗、低噪音，且「雲巴」擁有一個「超級大腦」，達到 GOA4 全自動運行水準，具備自動診斷、自動休眠、自動喚醒等功能。

交通擁堵，一直是城市發展中不可避免的通病。王傳福此前曾說，治理交通擁堵問題，「雲軌」與「雲巴」是最佳選擇，並認為在城市軌道交通領域，可再造一個比亞迪。截至上周五收盤，比亞迪市值超過人民幣 7,000 億元。

王傳福呼籲發展軌道交通已有多年。2016 年 10 月，深圳擁有中國第一條 100% 獨立自主知識產權的跨座式單軌——比亞迪雲軌，告別了深圳在軌道產業空白的歷史，補足深圳的供給短板。

「比亞迪雲軌的造價，只有地鐵的 1/5，施工期短，不佔城市空間。」王傳福說，「雲軌」既可以作為城市主干道的接駁線，也可以作為連接學校、醫院、小區功能區的支線，還可以作為風景區的旅遊線，適用性強。