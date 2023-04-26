史上首見！比亞迪超車福斯 躍中國最暢銷汽車品牌

最新出爐的銷售統計數據顯示，中國汽車大廠比亞迪 (002594-CN) 超越德國車廠福斯（Volkswagen），首次成為中國最暢銷汽車品牌。

據《彭博》報導，今年第 1 季比亞迪在中國市場的銷量超過 44 萬輛。相較下，福斯在中國的銷量總計為 427,247 輛，其中電動車僅佔 6%。比亞迪董事長王傳福上月曾表示，爭取年底前銷量超越福斯。

自中國汽車技術研究中心有數據以來，福斯至少從 2008 年以來一直是中國最暢銷品牌。如今比亞迪擊敗福斯，顯示隨著中國電動車製造商推出技術更先進、價格更親民的車款，外國汽車老牌的影響力正在下降。

福斯執行長 Oliver Blume 本月在上海車展活動上表示：「比亞迪非常、非常強，但到頭來，銷量不是一切。我們希望做好業務，更重要的是成為中國最好的跨國企業。」

比亞迪將在周四（27 日）公布第 1 季財報。今年來比亞迪 H 股股價大漲 16%，市值約 950 億美元，而福斯為 770 億美元，特斯拉為 5,150 億美元。

儘管如此，港交所揭露資料顯示，「股神」巴菲特掌控的波克夏（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) ，在 3 月 31 日再度減持中國電動車大廠比亞迪 H 股，累計已砍掉近半股權。

據《證券時報》報導，波克夏在 3 月 31 日出售 248 萬股比亞迪 H 股，平均減持價格為每股 217.67 港元，持股比率下降至 10.90%，套現約 5.4 億港元。

自去年 8 月波克夏首次減持比亞迪以來，這已經是港交所第十次揭露其減持比亞迪 H 股。數據顯示，波克夏曾在今年 1 月 3 日、1 月 27 日、2 月 3 日減碼，今年來減持次數達到四次，均為減持超過整數百分點，觸發申報門檻。

統計數據顯示，自波克夏首次減持以來，累計已經減持逾 7,300 萬股比亞迪 H 股，套現超過 160 億港元。