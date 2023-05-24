〈商品報價〉中國鋼鐵需求黯淡 鐵礦砂再度面臨100美元保衛戰

散裝船運價全面下跌，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (23 日) 續跌 17 點，或 1.25% 至 1348 點，連續第九個交易日下跌，為 3 月 8 日以來的最低點。此外，中國鋼鐵需求前景黯淡，讓鐵礦砂價格持續下挫，再度面臨 100 美元保衛戰。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 25 點，或 1.21% 至 2040 點；平均日租金下降 204 美元至 16922 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 8 點，或 0.66% 至 1212 點；平均日租金減少 71 美元至 10911 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 20 點，或 1.88% 至 1043 點。

鐵礦砂部分，市場對中國鋼鐵需求前景的悲觀情緒加劇，天津港進口價下跌 2.34% 至 102.4 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 1.96% 至 100.1 美元。

隨著中國營建業傳統旺季結束，但鋼鐵需求未達預期，且房地產景氣低迷，分析師認為中國對鐵礦砂的消費可能保持疲軟。

數據顯示，114 家鋼廠進口燒結礦庫存連續第三周下降，截至 5 月 18 日當周，較上週減少 1% 至 2419 萬公噸，4 月底以來的庫存總降幅達 7.6%。

Mysteel 在每周展望報告稱，考慮到貨幣及財政政策缺乏變化，預計中國經濟成長將在第三季觸底，看跌原因在於房地產及私營企業的前景不太樂觀。