〈商品報價〉大型船需求持續走弱 BDI連五跌

大型散裝船需求疲弱，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 連跌五天，周三 (17 日) 續跌 46 點至 1425 點，跌幅 3.46%。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 111 點，或 4.84% 至 2184 點，創三周以來新低；平均日租金下降 922 美元至 18111 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 54 點，或 4.11% 至 1260 點，連 16 跌並創兩個多月新低；平均日租金減少 485 美元至 11343 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 1 點，或 0.09% 至 1090 點。

鐵礦砂部分，中國部分鋼廠恢復生產後需求改善，帶動天津港進口價彈升 2.4% 至 111 美元不變；連續月紐約鐵礦石反彈 1.62% 至 106.75 美元。

隨著利潤提高，中國部份鋼廠恢復生產，將補充鐵礦石等原物料的庫存以滿足需求。此外，近期公布的經濟數據低於預期，讓市場樂觀中國當局將推出更多刺激政策，進而支撐了鐵礦砂的價格。

中鋼期貨分析師表示，中國經濟數據不如預期，但未來不會比現在更糟，從這個角度來看是好消息，接下來是傳統淡季，所以我們認為這次鐵礦砂僅是短暫的技術性反彈。