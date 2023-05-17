〈商品報價〉運價全面走低 BDI連四黑創一個月新低 

需求疲軟，散裝船運價全線下跌，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (16 日) 跌幅擴大，下跌 46 點，或 3.02% 至 1467 點，為 4 月 20 日以來最低點，且連續第四個交易日收黑。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 90 點，或 3.77% 至 2295 點，寫二周以來新低；平均日租金下降 744 美元至 19033 美元。

因中國煤炭需求持續低迷，巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 52 點，或 3.81% 至 1314 點，連 15 跌並創 11 周低點；平均日租金減少 463 美元至 11828 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 7 點，或 0.64% 至 1091 點。

鐵礦砂部分，天津港進口價維持 108.4 美元不變；連續月紐約鐵礦石回跌 0.03% 至 105.05 美元。

中國央行周一暗示將保持政策支持，承諾讓貨幣供應和信用處於適當水準，提振了市場情緒，支撐了鐵礦砂早盤價格，然而隨後公布的零售銷售與工業生產數據不如預期，讓鐵礦砂回吐部分漲幅。

中國家統計局周二 (16 日) 公布的數據顯示，4 月工業生產年增 5.6%，零售銷售年增 18.4%，增幅均不如經濟學家預期，進一步顯露這個全球第二大經濟體復甦動能漸失的跡象。

此外，路透根據官方數據計算得出，繼 3 月份下滑 7.2% 之後，中國最大鋼鐵消費領域—房地產的 4 月投資額年減 16.2%，顯示房地產的景氣正在惡化。

海通期貨表示，部分鋼廠計劃在利潤率提高的情況下重啟運營，鑑於市場正接近淡季，這將給鋼材價格帶來下跌壓力。