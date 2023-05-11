〈商品報價〉BDI連三漲 海岬型船日租金逼近2.1萬美元

海岬型船需求強勁，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (10 日) 續漲 42 點，或 2.6% 至 1640 點，連續第三個交易日上漲。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 121 點，或 4.82% 至 2630 點；平均日租金增加 121 美元至 20928 美元。船舶經紀商 Intermodal 最新周報指出，原先巴西與澳洲的噸位需求現在轉向中國，改善了海岬型船的收益。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 13 點，或 0.87% 至 1441 點；平均日租金減少 117 美元至 13333 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 17 點，或 1.55% 至 1114 點。

BIMCO 航運分析師 Filipe Gouveia 表示，巴西今年創高的作物收成，有望成為巴拿馬與超輕便型船的獲利引擎，然而大豆和豆粕等其他動物飼料產品的出口量增加，可能會抵消損失。總體而言，我們預計今年全球穀物出口將停滯不前。

鐵礦砂部分，受中國需求前景轉為樂觀的情緒支撐，天津港進口價反彈 1.42% 至 107.5 美元；連續月紐約鐵礦石轉升 1.38% 至 103.35 美元。

數據提供商我的鋼鐵網報告稱，由於生產成本降低，中國北方山西省的六家鋼廠將在未來兩週內逐步恢復生產，利潤率有所提高，這激發了鐵礦砂需求增加的希望。Mysteel 分析師表示，這可能使高爐日產能利用率從近期的 74.8% 提高到 89%。

在復甦腳步顛頗的情況下，中國經濟擴大刺激措施的預期也為鐵礦石價格提供了支撐，市場人士猜測，中國當局可能會在未來幾周內就會宣布進一步的支持措施。