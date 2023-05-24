【選股策略】投信買賣如何影響股價？觀察投信動向尋找投資機會

一、法人籌碼的意義

台灣股票市場較為淺碟，而淺碟市場意味著手握大資金的法人、大戶，容易影響盤面發展，甚至也會導致個股會有超漲、超跌的情況。

而影響股價漲跌重要因素，除了跟該公司股本、在外流通股數有關外，股票掌握在誰手上、張數有多少更是關鍵因素，這也是近年來籌碼面成為顯學的關鍵因素之一。(推薦延伸閱讀：三大法人是什麼？)

然市場上參與者眾多，三大法人僅是統稱，單論外資其實就包含了許多大大小小的機構，而每個機構也會因看法相異而有不同的操作，或者是進行期現貨的套利，對於一般投資人而言，在資訊量不夠充足的背景下，相較難以判斷，自營商則是短進短出，難以捉摸。相較之下，投信則是較為單純，也因此投信的進出一向是市場關注、追逐的焦點。

二、為什麼投信買賣會受市場關注？

投信之所以值得關注，主要係因投信是基金公司，當基金公司募集投資人的前後，基金經理人會將這些錢拿來投資，公司主要則是賺取手續費與管理費。

所以說，當基金績效不好，投資人可能就會贖回基金，這讓經理人要審慎做好投資決策，而基金公司通常擁有較多的資源及知識，因此投信的進出買賣，就是值得投資人參考的指標。

再者投信進出需有依據，買賣也需要寫報告，這就可以用來觀察公司長期發展的價值，不過因為投信有著績效壓力，標的選擇往往是最具成長潛力的股票，而這類型的股票往往為中小型，每日成交量有限，若相當看好要買進較大的部位來佈局，就會很容易出現連續性的買超。

當股本小的股票出現連續性買超，在超額需求帶動下就會使得供需失衡，進一步帶動價格上漲，反之亦然。

但整體來說，透過觀察投信的買賣超行為與動向，就有機會提前掌握股價走勢與抓住投資機會。

專欄文章【法人籌碼跟著走】每日更新投信買得快又多之股票

三、投信專有名詞與規範

在新聞上我們經常可以看到一些財經上的專有名詞，今天針對投信作些簡單的介紹。

1. 投信連續買超

買超就代表投信的總「買進金額」大於「賣出金額」，代表投信可能看好這檔標的。若看見股票具有轉機性如由虧轉盈，或營運開始回升，投信經常會買得快又多；如果連續幾天一直淨買入，就是連續買超，因此不只是金額大小多寡，連續買超天數也可以用來判斷其積極程度，反之亦然。

2. 投信季底作帳 – 作帳行情

投信會在每個季度結束時進行結算和核算作業，在這時投信會對其投資組合進行評估及調整，以確定每個投資基金的淨值和報酬。

為了追求更好的績效，投信會拉抬基金或持股股價，使季底績效帳務數字更漂亮，因此這時候投信持股比率的高低，就能拿來推敲該檔個股是否有機會成為作帳的標的。

3. 投信認養股

投信基於對市場和相關產業的研究與判斷，選擇持有某些特定股票作為其投資組合的一部分，投信認養股的目的是追求長期增值和投資回報，其中會考量到所投資公司的財務狀況、業績表現等因素，因此該公司是否有投信介入，經常會是市場關注的重點之一。

四、每日專欄整理投信買賣動向

即便證交所每日盤後都會公布法人的動態，但整體資訊較為零散，為了解決這個問題，讓投資人更快掌握投信的狀況，豐雲學堂推出了【法人籌碼跟著走】專欄，觀察投信買超天數、持股比率等 3 大指標，每日盤後抓出當日投信買得又快又多的股票！(推薦完整閱讀：投信是什麼？)

點我前往專欄▶ 法人籌碼跟著走

存股推薦延伸閱讀：

1. QQQ：全球第 5 大 ETF，愛科技股的你一定要看！

2. VTI：全球第 4 大 ETF 報酬、成分股、配息公開資訊彙整！

3. 定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！