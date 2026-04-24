鉅亨研報
一、股東會紀念品推薦
又到了一年一度的股東會旺季，究竟 2026 股東會紀念品該怎麼選？以下整理出股民、網友公認的股東會紀念品熱門 4 大種類！
股東會紀念品推薦 1、超大方公司舉例
大魯閣 (1432-TW)：零股也能領
2026 大魯閣股東會紀念品是總價值逾 5000 元，零股股東就能領！公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利 2 元，為睽違 5 年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過 APP 提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股 1,000 股以上再加碼，整體價值最高突破 5,000 元、創歷年新高。
王品 (2727-TW)：零股也能領
王品股東會紀念品今年送上「總價值高達 3000 元」的王品股東大禮包，內含王品集團 3 款抵用券。
股東會紀念品推薦 2、年年穩定發
1、金融股是網友公認不僅配息相對穩定，金融股股東會紀念品也是年年發放，例如：永豐金 (2890-TW)、華南金(2880-TW)、元大金(2885-TW)、開發金(2883-TW)、中信金(2891-TW) 等。
2、股東會紀念品年年送高單價的保健食品、補品的公司，例如：杏輝 (1734-TW)、葡萄王(1707-TW)、精華(1565-TW)、中纖(1718-TW)、中天(4128-TW) 等。
股東會紀念品推薦 3、超商商品卡類
股東會紀念品提供超商商品卡，是被股民認為等同於現金，再搭配各家超商優惠使用更是划算。
例如：
誠美材 (4960-TW)：統一超商 100 元商品卡
仲恩生醫（7729）：統一超商 50 元商品卡
股東會紀念品推薦 4、超實用 / 價值高
股東會紀念品的實用性、價值高低因人而異（例如：衛生紙、廚具、隨行咖啡杯），若偏好實質民生物資，近期有: 喬福 (1540) 的伊莎貝爾櫻花抗菌皂、元翎 (4564-TW) 的洗碗精就相當實用。
(完整資訊請見 2026 年資訊請至證交所查詢股東常會公告)
更多股東會紀念品資訊請見：股東會紀念品介紹專欄
二、股東會紀念品領取資格
想領取股東會紀念品，最基本的條件是「成為該公司股東」，因為股東會紀念品一開始是台灣上市櫃公司，每年為鼓勵公司股東參與股東會所贈送的禮物。
因此，想領到股東會紀念品，最晚何時該買進？投資人記得一定要在「最後過戶日的前 2 個交易日 (也就是很常聽到的 - 最後買進日)」持有該公司股票！
例如， A 公司的最後過戶日是 3 月 27 日，投資者必須在 3 月 25 日或更早買入股票，才能確保在股東名冊上登記並有資格領取紀念品。
更多股東會紀念品資訊請見：股東會紀念品介紹專欄
三、股東會紀念品領取資格
想要順利領取 2026 股東會紀念品，有 3 大注意事項：
1. 先確認，領取紀念品所需持有的股數
確認是否要 1,000 股以上，或公司其他發放相關公告的條件，才能領取股東會紀念品，依各公司開會通知書為準
2. 確認最晚要下單買進的日期！
3. 不是每一間上市櫃公司都會發放股東會紀念品
如果在股東開會通知書中，沒有看到股東會紀念品的相關資訊，或有特別註明「本次股東會恕不發放紀念品」，則代表該公司不發放股東會紀念品。前 10 大上市櫃公司中，也是有不發放股東會紀念品的公司。
更多股東會紀念品資訊請見：股東會紀念品介紹專欄
四、零股可以領股東會紀念品嗎？
以股東開會通知書為準！
或是用券商 APP，如永豐金證券大戶投 APP 查詢，有超好用的紀念品查詢功能，包含最後買進日 / 紀念品 / 是否可零股甚至是根據需求篩選紀念品，都一目了然!
五、股東會紀念品領取流程？4 種方法擇一
以下整理四種常見的股東會紀念品領取流程（投資人可擇一使用），但實際的領取流程仍以各家公司的股東會紀念品贈送規定為準。
紀念品領取方法一：限持有 1,000 股以上的股東
紀念品領取方法二、零股股東最常用！
紀念品領取方法三、親自參與股東會
紀念品領取方法四、各公司開會通知書規定
適用對象：零股、整股股東都可以。不限股東持有的股數
有些大方給予股東小確幸的公司，對於股東會紀念品的領取規則很寬鬆
更多股東會紀念品資訊請見：股東會紀念品介紹專欄
六、股東會紀念品行情如何搭上？
想領取股東會紀念品，別忘了先準備好證券帳戶
想查詢零股紀念品領取最正確、完整的資料該怎麼做？可以參考大戶投 APP 紀念品查詢功能，包含最後買進日 / 紀念品 / 是否可零股甚至是根據需求篩選紀念品，都一目了然!
更多股東會紀念品資訊請見：股東會紀念品介紹專欄
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