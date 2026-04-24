鉅亨研報 2026-04-24 14:51

一、股東會紀念品推薦

又到了一年一度的股東會旺季，究竟 2026 股東會紀念品該怎麼選？以下整理出股民、網友公認的股東會紀念品熱門 4 大種類！

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股東會紀念品推薦 1、超大方公司舉例

2026 大魯閣股東會紀念品是總價值逾 5000 元，零股股東就能領！公司董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利 2 元，為睽違 5 年再度發放股利；同時公布今年股東會紀念品，透過 APP 提供消費抵用券與買一送一優惠券，若持股 1,000 股以上再加碼，整體價值最高突破 5,000 元、創歷年新高。

王品股東會紀念品今年送上「總價值高達 3000 元」的王品股東大禮包，內含王品集團 3 款抵用券。

股東會紀念品推薦 2、年年穩定發

股東會紀念品推薦 3、超商商品卡類

股東會紀念品提供超商商品卡，是被股民認為等同於現金，再搭配各家超商優惠使用更是划算。

例如：

誠美材 (4960-TW)：統一超商 100 元商品卡

仲恩生醫（7729）：統一超商 50 元商品卡

股東會紀念品推薦 4、超實用 / 價值高

二、股東會紀念品領取資格

想領取股東會紀念品，最基本的條件是「成為該公司股東」，因為股東會紀念品一開始是台灣上市櫃公司，每年為鼓勵公司股東參與股東會所贈送的禮物。

因此，想領到股東會紀念品，最晚何時該買進？投資人記得一定要在「最後過戶日的前 2 個交易日 (也就是很常聽到的 - 最後買進日)」持有該公司股票！

例如， A 公司的最後過戶日是 3 月 27 日，投資者必須在 3 月 25 日或更早買入股票，才能確保在股東名冊上登記並有資格領取紀念品。

三、股東會紀念品領取資格

想要順利領取 2026 股東會紀念品，有 3 大注意事項：

1. 先確認，領取紀念品所需持有的股數

確認是否要 1,000 股以上，或公司其他發放相關公告的條件，才能領取股東會紀念品，依各公司開會通知書為準

2. 確認最晚要下單買進的日期！

3. 不是每一間上市櫃公司都會發放股東會紀念品

如果在股東開會通知書中，沒有看到股東會紀念品的相關資訊，或有特別註明「本次股東會恕不發放紀念品」，則代表該公司不發放股東會紀念品。前 10 大上市櫃公司中，也是有不發放股東會紀念品的公司。

四、零股可以領股東會紀念品嗎？

以股東開會通知書為準！

或是用券商 APP，如永豐金證券大戶投 APP 查詢，有超好用的紀念品查詢功能，包含最後買進日 / 紀念品 / 是否可零股甚至是根據需求篩選紀念品，都一目了然!

五、股東會紀念品領取流程？4 種方法擇一

以下整理四種常見的股東會紀念品領取流程（投資人可擇一使用），但實際的領取流程仍以各家公司的股東會紀念品贈送規定為準。

紀念品領取方法一：限持有 1,000 股以上的股東

準備好：股東開會通知書，寫好委託書資料 繳交給：證券公司的股務代理處（以下簡稱股代）或是民間代領 / 委託機構 完成：就能領到股東會紀念品

紀念品領取方法二、零股股東最常用！

適用對象：零股、整股股東都可以。不限股東持有的股數 進行電子投票（線上）：利用台灣集中保管結算所之「股東 e 服務」股東會電子投票平台參與投票 準備好：身分文件、開會通知書（或電子投票證明書）依公司通知書所載為準，並確認發放時間與地點 繳交給：證券公司股代或是民間代領 / 委託機構 完成：就能領到股東會紀念品

紀念品領取方法三、親自參與股東會

適用對象：零股、整股股東都可以。不限股東持有的股數 領取流程：股東會當天帶著通知書，親自至開會現場領取，但也不是每間公司都會在股東會當天發放紀念品，依每間公司的公告為準

紀念品領取方法四、各公司開會通知書規定

適用對象：零股、整股股東都可以。不限股東持有的股數

有些大方給予股東小確幸的公司，對於股東會紀念品的領取規則很寬鬆

不用委託書，不用電子投票 準備好：身分文件、開會通知書 繳交給：交給股代或民間代領 / 委託機構 完成：就能領到股東會紀念品

六、股東會紀念品行情如何搭上？

想領取股東會紀念品，別忘了先準備好證券帳戶