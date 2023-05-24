〈蘋果新供應鏈名單〉台廠五進五出 聯詠、華邦電首度入列

蘋果 (AAPL-US) 公佈 2022 會計年度供應鏈名單，台廠共有 5 家納入、5 家被剔除，聯詠 (3034-TW)、華邦電 (2344-TW) 首度進入名單中，瑞儀 (6176-TW)、致伸 (4915-TW) 則重回名單。

白金科技也是今年加入的台廠，遭剔除的則有奇鋐 (3017-TW)、英業達 (2356-TW)、景碩 (3189-TW)，而鍵盤 MTS(薄膜觸控開關) 大廠科嘉 - KY (5125-TW) 去年才被納入供應鏈，今年已榜上無名。

除台廠外，中國供應商 5 進 8 出，陣容減少，新增廠商包含舜宇光學、珠海冠宇、泰嘉股份等，剔除則有天馬微電子、正和集團與深藍材料等；日商 4 進 3 出，新增日本製鐵、勝美達等，能源集團 ENEOS 換為旗下 JX 金屬。

南韓廠商此次沒有異動，美商方面，盛禧奧 (Trinseo)(TSE-US) 去年剔除後今年重回名單之中，還增加科慕 (CC-US)，II-VI 則換為子公司 Coherent。

以往蘋果都會公布前 200 大主要供應商，不過，自 2020 年會計年度起，蘋果供應鏈名單僅定義前 98% 原料、製造、組裝供應商業者，而最新名單為 2022 會計年度，即 2021 年第四季至 2022 年第三季。

納入名單

移出名單