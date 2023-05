中華電獲FinanceAsia台灣最佳綜合企業 廣獲國際投資人肯定

國際著名財經雜誌 FinanceAsia(亞洲金融) 近日公布第 23 屆亞洲最佳企業評選,中華電信 (2412-TW) 獲評為台灣跨產業別的「最佳綜合企業 (Best Overall Company)」及電信產業的「最佳電信公司 (Best Telecommunications Company)」金獎,同時拿下台灣「最佳 ESG 策略企業 (Best Corporate ESG Strategy)」金獎,顯示中華電信的永續品牌形象深受信賴,財務及非財務表現傲視群倫。

此外,中華電信亦獲評為「最佳大型企業 (Best Large-cap)」銀獎、「最佳多元公平共融策略 (Best DEI Strategy)」及「最佳投資人關係 (Best Investor Relations)」銅獎,一舉囊括六項大獎,彰顯中華電信卓越的企業營運和投資人關係深獲國際肯定。

國際媒體 FinanceAsia 每年舉辦「亞洲最佳企業評選」,邀請專業機構投資人和財務分析師以投資人的觀點出發,針對亞洲主要市場以不同市場別及產業別進行具代表性企業提名,並就各面向績效 (包括營運表現、成長策略、願景、企業文化及投資人關係等) 進行綜合評選,票選出傑出企業,分別授予金、銀和銅獎。

董事長郭水義表示,非常榮幸獲得國際投資人的大力讚賞,中華電信新三大願景之一,即是成為以永續發展為基礎的國際標竿企業,此次獲獎是對中華電信所有同仁長期耕耘及努力的肯定,未來公司將持續秉持做好 Communication 與 Connectivity 的經營初衷,為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值,並積極主動與各類利益關係人溝通議和,與環境及社會互利共榮。

郭董事長指出,中華電信自 2019 年起推動「躍升 2021」的轉型計畫,在全體同仁群策群力下,整體營運績效呈現反轉向上趨勢,去年公司更是創下全年各項財務指標均超越財測高標,集團營收及獲利雙超標、雙成長,創五年新高的亮麗佳績,顯示「以客戶為中心」的組織轉型已有具體成效。

在此同時,公司屢獲國際各類大獎肯定,顯示公司以營運及 ESG 永續發展雙軌並重之經營策略奏效。今年,公司會進一步精益營運,厚植核心能力與基礎建設,提升營運韌性,打造客戶信賴的數位生態系統,強化以客戶為中心的價值創造,朝成為「數位生態系統賦能者的領導品牌」邁進;同時公司會持續不斷創新,以資通訊科技能力賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴,帶動台灣企業一同創新、升級及轉型,打造新的營運成長動能。

財務長陳宇紳表示,只有卓越公司治理才有企業永續,所以中華電信向來以國際 Best Practice 自我要求不斷精進,在公司治理制度與作為面,除了重視多元融合,在遴選董事時考量學經歷及專業背景的多元性以協助公司達成永續發展目標,也大幅提升女性董事在董事會的占比,以強化董事會結構。

此外,公司相當重視資訊透明及利益關係人關注之議題,除了定期主動確認內外部利益關係人對於營運與財務資訊之需求,更不斷強化資訊揭露品質,以更透明、公開、多元的管道與各界溝通,在投資人關係上亦持續精進,於組織轉型後提供更符合投資人需求的資訊揭露,隨時保持雙向順暢的投資人溝通,投資人關係團隊也因此廣受專業投資人及分析師肯定。

郭董事長表示,中華電信推動 ESG 永續發展的決心與作為有目共睹,除了已設定短中長期的減碳目標與淨零路徑外,也攜手供應鏈夥伴共同邁向淨零,另掌握淨零減碳商機,推出「溫室氣體盤查系統」,協助企業更有效率的收集各類溫室氣體排放資料。在職場端,中華電信是國內唯一設有工會且與員工簽訂團體協約的電信業者,致力建構包容、多元、友善、公平的職場環境,打造幸福企業,去年,公司即入榜《富比士》「2022 全球女性友善公司」,為台灣受評企業第一名。

郭董事長強調,中華電信會秉持永遠走在最前面的經營理念,落實以「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四項企業價值觀,和員工一同打拼成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司,並期望攜手志同道合的夥伴們共同邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景!