中華電今年策略主軸「永續x5Gx創新轉型」 引領企業轉型

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂在今年營運報告書上提到，為了達成永續目標，進一步將策略主軸從「轉型 x5Gx 永續」改為「永續 x5Gx 創新轉型」，希望積極發展 5G 並帶動創新，再藉由創新引領企業轉型發展。

展望未來，中華電表示，台灣電信市場將因同業整併而有更健康的發展，有信心持續以最快速的 5G 網路、IOWN 等研發技術能量、絕對領先的行動營收市佔及行動客戶數市佔、豐沛的創新應用能量及綿密的企業客戶關係，在新的市場競爭中擴大領先，在資通訊業務上帶領台灣引領國際。

針對創新轉型，中華電認為，即便國內外經濟局勢尚具不確定性，不過相當重視新興科技人才，仍將大舉招募人才，同時把握數位浪潮，積極爭取數位轉型機會與淨零商機。

中華電近年完成轉型計畫，成立三大事業群，謝繼茂表示，將努力洞察及掌握客戶需求，讓個人家庭事業、企業客戶事業及國際電信事業等「事業三箭 (艦)」持續勁揚；推動「打造人才庫」、「打造技術庫」、「打造標準藍圖」的「技術三鑰」，厚植科技能力與基礎建設。

此外，落實「迎向客戶」、「跨群協作」、「廣結同盟」之「經營三訣」，積極落實「廣結同盟、互惠共榮」的精神，加強生態系統的建構，也投資佈局與開拓具潛力的創新應用服務，透過母子公司協同運作，發揮集團策略綜效。

回顧去年營運表現，謝繼茂指出，儘管面對國際政經不確定性驟增及疫情干擾，公司營運績效交出亮眼的成績單，且延續「轉型 x5Gx 永續」的經營策略，在以客戶為中心的新組織架構下，三個事業群在三大技術群全力支援下衝刺，為個人與家庭、企業客戶及國際客戶業務打造亮眼表現。

海外布局方面，中華電將數位創新應用與生態圈推展至海外，開拓商機，去年跟隨台商前往美國、日本設廠，提供資通訊整合服務、越南與合資公司合作推動公有雲及 5G + 智慧方案，另外也在泰國為客戶提供 5G 專網與智慧製造服務，並為泰國吞武里醫院 (Thonburi Hospital) 建立智慧病房示範點。