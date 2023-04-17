物聯智慧攜手中華電信影像AI 簽訂MOU進軍國際

雲端服務平台業者 - 物聯智慧 (TUTK)(6565-TW) 年初接連參與美國消費電子展(CES)、行動通訊大會(MWC)，以及美西安防展(ISC West)，皆聚焦推廣專業安防領域的影像監控管理系統(Cloud VMS)，採用其自行開發的標準化套件”TUTK Agent”，以” 全雲端”為運作基礎，能協助專業安防領域業者打造屬於自己的雲端影像管理系統。

物聯智慧的雲端影像管理系統 (Cloud VMS) 廣泛應用於需要多頻道監控影像的場域，如警政路口監控、物流運輸業、車輛租賃業等，提供管理者透過行動裝置或任一瀏覽器即可即時監看影像，同時具備 AI 影像辨識、事件雲端錄影及回放、重要訊息推播… 等多元功能。物聯智慧所開發的標準化軟體套件”TUTK Agent”運用在 Cloud VMS 主要採用網路即時通訊技術 (TUTK RTC) 來實現即時影像串流，能讓既有的監控管理平台快速實現以雲端為核心的影像管理系統功能，大大節省為現有系統升級的流程及成本。

物聯智慧近日與台灣電信業龍頭 - 中華電信簽訂合作意向書，將攜手針對公共交通安全與警政保安監控領域，以中華電信提供的影像 AI 監控方案結合物聯智慧的 Cloud VMS，實現科技執法落地應用，以 AI 影像辨識分析功能，從警政保安、路口防護、車輛違規改裝、違停告發等，都可透過 Cloud VMS 隨時掌握，雙方在完成產品技術的成功對接整合後，即規劃進軍國際市場。有別於過去傳統影像監控需投入大量人力與設備建置成本，這次雙方合作開發的解決方案將結合” 全雲端” 與”AI 賦能”，針對道路交通科技執法與保安監控提供警政單位或系統整合業者更有效率的監控與管理方案。

物聯智慧總經理郭啟銘對今年的業務推展深具信心，除了既有的優異軟體技術能力，在雲端服務開發方面也作足準備，會扮演著 Cloud AI 與 Edge AI 的對接雲平台角色，並以 Cloud VMS、 IoT 設備管理平台 (DMP) 與 IoT 晶片模組等一手好牌，協助客戶與合作夥伴一起打下全球市場，其開花結果的景況值得期待。

進一步了解物聯智慧 Cloud VMS 方案，請造訪網站取得完整資訊。https://www.throughtek.com.tw/cloud-video-management-system-cloud-vms/