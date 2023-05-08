【產業概觀】離岸風電是什麼？全球能源轉型不可或缺角色，風力產業鏈介紹

一、離岸風電是什麼

二、風力產業鏈概觀

先前提到，國際能源總署推估未來全球發電量預估將增加 57.5%。其中化石能源發電占比由 64.9% 降至 49.3%；核能發電占比由 10.3% 微降至 9.2%；水力發電占比由 16.0% 微降至 15.3%；再生能源發電占比由 8.7% 快速提高至 26.2%。

而我國政策目標於 2025 年時，再生能源發電占比達 20%。2025 年時離岸風電累計裝置 5.6GW，2026-2030 每年增加 1.5GW，長期目標則是 2050 年再生能源發電佔比超過 60%，風電與光電是再生能源發展重心。其中風電將朝大型化、浮動式離岸風機發展，預計 2030 年離岸風電裝置量達 13.1 GW，2050 年達 40-55 GW。

過去數年台灣再生能源建置進度落後政府政策目標，但若以增速來看，2022 年不論太陽光電、風力發電的建置速度都大幅超越過去幾年。

值得注意的是，在全球前 20 大適合發展離岸風電的場域，就有 9 處位於台灣領海，離岸風電就成為能源政策中的重點方向，本篇就來介紹離岸風電。

一、離岸風電是什麼

風力發電產業可以根據風力發電機裝設位置來加以區分，分為陸地上的陸域型風機，以及位於海上的離岸型風機兩類，目前陸域型風機技術較為成熟，而離岸型風機仍處於發展階段，尚存有不少技術困難。

離岸風力發電（Offshore wind power），或稱為「離岸風電」，主要是指在海上建設離岸風電廠，廠區通常位於海底地形是大陸棚之地區。

該原理是利用風能來推動大型的扇葉，並利用扇葉轉動產生的動能，轉換成電能而進行發電。

「離岸風力發電」之所以會被獨立拿出來討論，是因為它比起陸上風力發電，更具有潛力與優勢，原因是海上風力資源往往較陸上豐富、風向也較為穩定，因此在同樣時間內，離岸風力發電可以比陸上風力發電更具有效率，產生更多的電能。

此外，由於扇葉轉動往往會有噪音，當設置在海上時，風機遠離人口密集區時，社會對於這類設施反彈聲浪也會較低。

二、風力產業鏈概觀

整個風力發電產業可以區分為設備製造業、整合服務業以及風力發電業 3 大部分。

設備製造業涵蓋風力發電機之原材料、零組件及配件、次系統之供應與風機設備系統組裝，其中風機原材料供應涵蓋鋼材、玻璃纖維、碳纖維及樹酯，零組件與配件則涵蓋風機系統相關之葉片、齒輪箱、塔架、電纜及其他配件，次系統則包括監控系統與電力系統兩部分，風機設備系統則分成陸域型與離岸型。

整合服務業包括風場規劃、風場營造以及風機維護等廠商。

風力發電業則包括風場開發業者及發電營運，即構成整個離岸風力發電產業鏈，接下來我們會一一介紹這龐大產業鏈下的台灣相關公司有哪些！(推薦延伸閱讀：3 分鐘產業百科)

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