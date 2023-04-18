中華電攜手LINE推5G方案 擴大用戶價值服務

中華電 (2412-TW) 今 (18) 日宣布，攜手 LINE 合作推出「LINE MOBILE 5G 服務」，同時擴大與 LINE Pay、LINE TAXI 合作，拓展 HamiPoint 生態圈，期望堆疊雙方客戶的價值服務。

由於過去 LINE MOBILE 是與遠傳 (4904-TW) 合作 4G 資費方案，5G 資費則與中華電合作推出 LINE MOBILE 5G 服務，提供月繳 599、799、999、1399 元資費，因此也引起關注。

中華電總經理郭水義表示，秉持「以客戶為中心」的理念，中華電信一直以廣結盟尋求能為消費者帶來最佳體驗的夥伴，此次合作將結合中華電信的 5G 行動寬頻與 LINE 台灣的創意服務，彼此互惠共榮，一起為客戶創造價值，也為客戶提供通訊、行動支付、行動體驗三大服務。

中華電個人家庭分公司總經理蘇添財指出，中華電為國內第一家提供 5G 服務的業者，不斷開發行動應用服務及創造消費者使用價值；LINE MOBILE 5G 服務提供消費者一站式申辦、帳單查詢、繳費與客服諮詢服務，同時也與 LINE Pay 及 LINE TAXI 合作擴大 Hami Point 生態圈。

LINE 台灣執行長陳立人提到，LINE 與具備強大通訊科技研發實力的中華電信強化結盟，不僅將擴大雙方生態系的影響力，帶來更多客戶，也期待未來在數位內容與創新技術等面向逐步開展合作。

此次雙方合作 LINE MOBILE 方案，僅接受新申辦與其他電信轉入，如果是中華電信既有用戶，無論合約到期與否都無法轉申辦 LINE MOBILE 5G 的方案。