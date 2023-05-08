〈商品報價〉市況清淡 BDI周線三周以來首度收黑

海岬型船需求回升，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 上周五 (5 日) 翻揚 13 點，或 0.84% 至 1558 點，但 BDI 指數周線仍下跌 1.14%，為三周以來首度收黑。分析師稱，從西澳至中國的貨運量相對較低，加上過去一周多為亞洲的假期，導致散裝市場非常平淡。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 59 點，或 2.54% 至 2384 點，周線上漲 3.6%，連續第三周收紅；平均日租金增加 485 美元至 19768 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 13 點，或 0.86% 至 1501 點，周跌 5.4%，連續第四周收黑；平均日租金減少 118 美元至 13512 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 9 點，或 0.81% 至 1096 點，周跌 5.9%。

鐵礦砂部分，由於中國需求減少的擔憂情緒揮之不去，天津港進口價再跌 0.38% 至 103.65 美元；連續月紐約鐵礦石續跌 0.71% 至 98.75 美元。

Mysteel 數據指出，截至 5 月 5 日當週，受調查的 247 家中國鋼廠，鐵礦砂日產量較上周下降 1.3% 至 241 萬噸，顯示鐵礦石需求繼續萎縮。

中鋼期貨表示，部分鋼廠計畫在利潤減少的時候增加設備維護，這在短期內進一步限制了鐵礦砂需求，不過，預期港口庫存將逐漸進入回升的周期。

儘管鐵礦砂最近價格持續下探，全球最大鐵礦砂供應商力拓 (Rio Tinto) 執行長 Jakob Stausholm 看法並不悲觀，他認為中國市場整體展望依舊不錯，「不會太擔心」最近的需求疲軟。