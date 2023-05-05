〈商品報價〉中國製造業再陷萎縮 鐵礦砂期貨價跌破100美元

受巴拿馬型船運價走低拖累，波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (4 日) 小幅下跌 13 點，或 0.83% 至 1545 點，為一周多以來最低點。由於中國 4 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 陷入萎縮，使鐵礦砂持續走挫近 2%，期貨價跌破 100 美元關卡。

海岬型運費指數 (BCI) 維持在 2325 點不變；平均日租金 19283 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 26 點，或 1.7% 至 1514 點，觸及逾 2 個月以來新低；平均日租金減少 232 美元至 13630 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 18 點，或 1.6% 至 1105 點。船舶經紀商 Fearnleys 周報稱，本月中國與印度預計增加煤炭採購，可望成為超輕便極限型市場上漲的動力引擎。

鐵礦砂部分，由於中國製造業 PMI 低於預期，以及近期下游需求前景黯淡，天津港進口價下跌 2%% 至 104.05 美元；連續月紐約鐵礦石續跌 1.86% 至 99.46 美元。

中國周四公布 4 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 49.5，較 3 月下降 0.5，為 2 月以來首次落至收縮區間。這一走勢與官方製造業 PMI 一致，稍早中國統計局公布的 4 月製造業 PMI 為 49.2，低於前值 2.7 個百分點，2023 年以來首次低於榮枯線，特別是新出口訂單指數跌入收縮區間。

澳洲國民銀行 (NAB；National Australia Bank) 分析師稱，市場對於中國疫後開放與 4~6 月建築旺季，將提振鋼鐵消費的希望已經消退。

中鋼集團分析師表示，到 4 月底鋼鐵下游需求已被證實疲軟，庫存可能會在雨季再次堆積，再度打壓需求；雖然一些鋼廠在設備檢修後產量有所下降，但目前市場供應依舊充足，減產不足以對當前的價格產生重大影響。