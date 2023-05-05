〈商品報價〉黑海穀物協議罩陰霾 黃小玉全面走高

由於俄烏緊張情勢升高，市場關注黑海穀物協議談判進度，芝加哥三大農產品黃豆、玉米與小麥期貨周四 (4 日) 全面收漲，其中小麥期貨攀至一周以來高點。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.8%，報每英斗 6.45 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0

.47%，報 6.47 美元。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.1%，報每英 5.89 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.09%，報 23.47 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.02%，報每英斗 14.1775 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.45%，報 26.39 美元。

Advance Trading 大宗商品研究分析師 Brian Basting 表示，進入 2023/24 作物年度，小麥全球供應前景充足，而美國小麥在尋找需求。

俄烏軍事衝突加劇，使得黑海穀物協議的前景變得黯淡，支撐了近期穀物價格。烏克蘭首都基輔 (Kyiv) 遭遇一系列夜間攻擊後，周四又傳出爆炸聲，時間持續約 15 至 20 分鐘；同日克里米亞半島一處俄國空軍基地附近也有無人機遭擊落。

美國農業部公布周度出口報告，截至 4 月 27 日當周，美國 2022/23 年度玉米淨銷量減少 31.56 萬噸，創下今年以來新低。

分析師指出，美國玉米出口銷售疲軟，係因巴西玉米在國際市場更加低廉，對美國出口構成強大競爭力，此外，美國中西部氣候轉為乾燥溫暖，有利春播工作，這也不利玉米的價格。