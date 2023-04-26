〈商品報價〉中國鋼廠減產壓力 鐵礦砂續挫逼近100美元關卡

海岬型與巴拿馬型船運價走跌，使波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (25 日) 轉跌 7 點，或 0.46% 至 1510 點。另一方面，受中國鋼廠減產壓力影響，鐵礦砂價格持續下挫，面臨 100 美元保衛戰。

Jefferies 分析師表示，目前 BDI 指數仍高於今年稍早的低點，對多數船多來說仍保持在獲利水準。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 7 點，或 0.35% 至 1986 點；平均日租金減少 55 美元至 16471 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 20 點，或 1.19% 至 1667 點；平均日租金減少 185 美元至 15001 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 4 點，或 0.33% 至 1216 點，維持在近一個月新高。船舶經紀商 Allied 最新周報指出，超輕便極限型船的運價已改善，大部份航線收復了上周的跌勢。

鐵礦砂部分，由於中國計劃 4 月底至 5 月減產檢修的鋼廠增多，加重鐵礦砂下跌壓力，天津港進口價續跌 2.29% 至 104.35 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 1.5% 至 100.79 美元。

華泰期貨表示，雖然中國鋼廠可能在五一連假前補充原物料，但除此之外的需求看起來較為溫和，這將限制鋼廠的獲利能力，導致煉鋼廠減產。此外，儘管中國正處於建築業傳統旺季，但鋼鐵消費並未大幅提高，使得市場重新評估鐵礦砂的復甦時程。