〈商品報價〉BCI強彈收復2000點 寫一個半月新高

海岬型運價強彈，抵銷巴拿馬型船下跌的損失，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (26 日) 翻揚 26 點，或 1.72% 至 1536 點；海岬型運費指數 (BCI) 攀抵 2100 點，創近一個半月新高。

海岬型運費指數 (BCI) 強漲 114 點，攀抵 3 月中旬以來的高點 2100 點，漲幅達 5.74%；平均日租金增加 948 美元至 17419 美元。船舶經紀商 Intermodal 最新周報稱，澳洲鐵礦砂價格的上漲幫助推動 BCI 指數走高。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 27 點，或 1.6% 至 1640 點，為 3 月底以來的最低點；平均日租金減少 240 美元至 14761 美元。儘管 BPI 指數連日走跌，Intermodal 的報告指出，大西洋供應緊張支撐市場情緒，目前巴拿馬型船市場的活動還算穩定。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 13 點，或 1.07% 至 1203 點。

鐵礦砂部分，天津港進口價轉升 3.16% 至 107.65 美元；連續月紐約鐵礦石反彈 2.99% 至 103.8 美元。

中國鋼鐵工業協會 (CISA) 敦促促國內鋼鐵製造商減產，以確保穩定的現金流。中鋼協稱，由於需求復甦步伐令人失望，中國鋼鐵價格已經下跌，為鋼鐵業構成嚴峻挑戰。

Mysteel 和上海金屬市場 (SMM) 在報告中稱，西北和華北地區的一些鋼鐵企業在遭受損失後已開始對高爐進行維護工作。Mysteel 稱，截至週二，已有 30 多家鋼廠發布了維護計劃。

SMM 鋼鐵分析師 Connie Zhang 表示，由於鋼鐵庫存高，這些地區的鋼廠面臨著巨大財務壓力。

華泰期貨報告稱，即使今年稍晚中國對鋼鐵產品的需求有所改善，但由於政府的限產政策，鐵礦砂將長期保持疲軟。