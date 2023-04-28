〈商品報價〉需求強勁 BCI再漲8.4%創四個月新高

波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (27 日) 續漲 45 點，或 2.93% 至 1581 點；其中，因鐵礦砂及煤炭交易熱絡，帶動海岬型運費指數 (BCI) 大漲 8.4% 衝破 2200 點，寫四個月以來新高。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 176 點，或 8.38% 至 2276 點，為去年 12 月底以來新高；平均日租金增加 1455 美元至 18874 美元。船舶經紀商 Fearnleys 報告指出，由於巴西、中國與澳洲、中國之間的鐵礦砂航線運量穩定，加上煤炭交易都支撐了海岬型市場走強。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 28 點，或 1.71% 至 1612 點，為 4 週多以來的最低點；平均日租金減少 255 美元至 14506 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 18 點，或 1.5% 至 1185 點。

鐵礦砂部分，因中國對煉鋼原料需求的不確定性，使市場保持謹慎態度，天津港進口價下跌 1.49%% 至 106.05 美元；連續月紐約鐵礦石轉跌 1.34% 至 102.41 美元。

全球第二大礦商淡水河谷周四表示，該公司預計鐵礦砂需求成長將快於供應，預期鐵礦砂價格將反彈，但中長期會有上漲風險。