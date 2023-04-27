〈商品報價〉市場供應預期增加 小麥期貨下挫1.7%

芝加哥三大農產品期貨周三 (26 日) 全面下跌，其中，因加拿大春小麥種植面積創 22 年新高，小麥期貨下挫 1.7%，連續第六個交易日收黑。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1.7%，報每英斗 6.42 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.52%，報 6.47 美元。小麥期貨自 4 月 17 日跌破 7 美元大關之後，7 月合約價已連跌 6 個交易日。

加拿大統計局發布種植意向報告指出，2023 年小麥種植面積預計為 2700 萬英畝，連續三年增加，其中，春小麥播種面積預計達 1393 萬英畝，創下 2001 年新高，

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.2%，報每英斗 14.1475 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.04%，報 26.29 美元。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下跌 1.1%%，報每英 6.01 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.5%，報 24.09 美元。

玉米部分，由於巴西玉米出口價格低廉，持續對美國玉米構成壓力，本周稍早美國農業部報告稱，中國已取消 30 多萬噸的玉米採購，貿易商預測，美國農業部周四將公布的出口銷售數據，將比前一周大幅下降。

而巴西產量創新高的黃豆大量上市，價格極具競爭力，也使美國黃豆出口需求疲軟。

此外，黑海穀物協議的談判持續進行中，續簽的前景不確定性，也導致 CBOT 農產品期貨市場的波動加劇。