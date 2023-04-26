〈商品報價〉種植進度超前 黃豆期貨收低1.3%

芝加哥三大農產品期貨周二 (25 日) 漲跌互見，其中黃豆因種植進度超前，加上氣候改善而收低 1.3%，小麥也隨之走跌，玉米則微幅上漲。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1.3%，報每英斗 14.175 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.83%，報 26.28 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 0.6%，報每英斗 6.53 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.61%，報 6.57 美元。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 小漲 0.04%，報每英 6.0775 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.37%，報 24.21 美元。

美國農業部 4 月 24 日發布的作物報告，截至 4 月 23 日，黃豆種植進度較前周的 4% 增加至 9%，高於去年同期的 3%，以及 5 年均值的 4%；玉米種植進度較前週的 8% 增加至 14%，高於去年同期的 7%，及 5 年均值的 11%。

Agrinvest Commodities 首席黃豆分析師 Eduardo Vanin 表示，中國 3 月份的黃豆進口量略令人失望，但過去二周中國黃豆進口量回升，部分係因中國黃豆壓榨廠的利潤回升，因此提振了進口的意願。

玉米部分，分析師認為 5 月期貨價雖下跌，但價格仍高於 7 月期貨價，反映加工商與乙醇廠對現貨玉米的強勁需求，目前 5 月期貨已進入交割期。