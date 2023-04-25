〈商品報價〉中國需求低迷 鐵礦砂摔至四個月以來新低

海岬型船運價續強，抵銷巴拿馬型船下跌損失，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (24 日) 小幅揚升 13 點，或 0.86% 至 1517 點，來到近二周高點。鐵礦砂部分，由於中國鋼鐵需求低迷，鐵礦砂期現貨價持續走低逾 4%，摔至 4 個多月以來新低。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 31 點，或 1.58% 至 1993 點；平均日租金增加 256 美元至 16526 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 轉跌 5 點，或 0.3% 至 1687 點；平均日租金減少 39 美元至 15186 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 11 點，或 1.87% 至 1212 點，寫一個月新高。

鐵礦砂部分，由於中國鋼鐵需求疲軟導致生產放緩，天津港進口價下挫 4.8% 至 106.8 美元，創去年 11 月以來新低；連續月紐約鐵礦石續跌 4.33% 至 102.33 美元。

澳新銀行大宗商品策略師在一份報告中表示，中國正在進入建設旺季，但由於需求疲軟和庫存增加，鋼鐵價格繼續下跌。中國最大鋼鐵生產城市唐山市，超過 40% 的鋼爐進入檢修，也壓抑了鐵礦砂需求。

此外，鐵礦砂也失去供應端的支撐。儘管本月初颶風擾亂了澳洲鐵礦砂的出口樞紐港口，Fortescue Metals Group Ltd 仍保持其全年出貨量指引。而在澳洲官方公布第一季鐵礦砂出貨量成長 15.4% 優於預期之後，力拓重申其年度鐵礦砂的出貨預測。同時，淡水河谷也報告第一季度鐵礦砂產量年增 5.8%。