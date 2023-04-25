〈商品報價〉中國取消大單 玉米期貨摔至8個月新低

芝加哥三大農產品期貨周一 (24 日) 全面收低，其中玉米創下 8 個月新低，因中國取消了 32.7 萬噸的訂單；黃豆與小麥也摔至一個月低點，凸顯市場對巴西豐收恐使美國出口需求疲軟的擔憂。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下跌 1.3%，報每英 6.075 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.45%，報 24.3 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.9%，報每英斗 14.36 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.79%，報 26.5 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 2.4%，報每英斗 6.57 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.93%，報 6.61 美元。

美國農業部周一上午表示，出口商報告中國買家取消原定於 2022/23 年度交付的 32.7 萬噸美國玉米訂單，這使玉米期貨承受壓力。分析師說，每年此時應該是美國玉米瘋狂出口的時刻，但現在美國玉米沒有競爭力。

而美國農業部另一份報告指出，每周玉米出口檢驗量從一周前的 123 萬噸下降至 91.38 萬噸，顯示美國玉米出口需求依舊疲軟，使得市場更加憂慮。

另一方面，俄羅斯威脅要在 5 月 18 日之後退出黑海穀物出口協議，除非修改協議以幫助俄羅斯穀物和化肥出口，這使投機基金持續拋售小麥，使小麥市場不斷下挫。