〈商品報價〉鋼廠採購意願低迷 鐵礦砂期貨價崩跌8%

波羅的海綜合指數 (BDI) 上周五 (21 日) 收復 1500 點，上漲 72 點，或 5.03% 至 1504 點，連續第三個交易日收高，周線上漲 4.81%。另一方面，受到中國鋼廠採購需求低迷與港口存增加影響，鐵礦砂期貨價崩跌 8%，摜破 110 美元至 106.9 美元。

受益煤炭和鐵礦石貨盤增加，海岬型運費指數 (BCI) 大漲 184 點，或 10.35% 至 1962 點，周線收紅 6.1%；平均日租金增加 1524 美元至 16270 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 15 點，或 0.89% 至 1692 點，周線收黑 0.6%；平均日租金增加 131 美元至 15225 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 22 點，或 1.87% 至 1201 點，周線上漲 9.6%。

鐵礦砂部分，由於鋼廠購買興趣低迷以及港口庫存回升，天津港進口價下挫 5.12% 至 112.15 美元，周跌 5.7%；連續月紐約鐵礦石暴跌 8.09% 至 106.96 美元，周線收黑 8%。

Mysteel 分析師 Yu Chen 表示，在即將到來的五一連價之前，鋼廠 (現貨鐵礦砂船貨) 購買意願低於預期，打壓了現貨價格，也為期貨市場帶來壓力。

Mysteel 數據顯示，截至 4 月 21 日單周，接受調查的 45 個中國主要港口的鐵礦砂庫存增加 123 萬噸至 1.3035 億噸，漲幅為 1%。

FIS 駐上海分析師 Pei Hao 指出，上周五鐵礦砂價格崩跌是幾個利空因素的共同影響，過去一季中國新屋開工率年減 19.2%，遠低於預期，這表示中國原料需求疲軟。