〈商品報價〉出口數據不佳 黃小玉期貨價跌逾1%

〈商品報價〉出口數據不佳 黃小玉期貨價跌逾1%。(圖:shutterstock)
〈商品報價〉出口數據不佳 黃小玉期貨價跌逾1%。(圖:shutterstock)

受美國出口數據不佳、播種天氣改善及技術交易影響，芝加哥三大農產品期貨上周五 (21 日) 全面收低逾 1%。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1.3%，報每英斗 14.49 美元，為 3 月 31 日以來新低，周線下跌 1.2%；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.07%，報 26.71 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1%，報每英斗 6.73 美元，周跌 2.8%；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.32%，報 6.74 美元。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下跌 1.7%，報每英 6.1525 美元，寫 4 周以來新低；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.85%，報 24.41 美元。

美國農業部發布出口銷售數據，截至 4 月 13 日單周，2022/2023 年度玉米出口淨銷量 31.24 萬噸，較前周減少 41%，比 4 週均值低了 79%；2022/2023 年度黃豆出口淨銷量 10 萬噸，較前周減少 73%，比 4 週均值低了 58%；2022/2023 年度小麥出口淨銷量為 25.9 公噸，較前周增加 91%，比 4 週均值高出 93%。

另一方面，由於巴西收割延遲，中國 3 月份從美國進口的大豆增長 43%，導致需求低迷。巴西創新高的黃豆收成正在上市，而中國需求不溫不火，使得近來巴西的黃豆港口溢價已降至歷史低點。

此外，儘管根據黑海協議恢復了對船隻的檢查，並且歐盟計劃允許烏克蘭穀物繼續通過歐盟東部國家轉運，但穀物市場仍面臨烏克蘭出口的不確定性。

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