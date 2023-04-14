〈商品報價〉出口銷售疲軟 小麥期貨下挫1.8%

芝加哥三大農產品期貨周四 (13 日) 全面收低，其中小麥因出口銷售疲軟，以及種植條件改善而下挫 1.8%。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1.8%，報每英斗 6.67 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.31%，報 6.79 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 0.2%%，報每英斗 15.01 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.31%，報 27.18 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.6%，報每英 6.5225 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.2%，報 24.77 美元。

美國農業部發布出口銷售報告，截至 4 月 6 日單周，美國 2022/23 年度小麥淨銷售 13.57 萬噸，較上周減少 30%，也比四周均值低了 27%，低於市場預期。此外，天氣預報顯示，美國軟紅冬小麥產區將變得乾燥，有助於緩解產區土壤潮濕的情況，也是小麥價格承壓。

玉米部分，截至 4 月 6 日單周，美國 2022/23 年度玉米淨銷售 52.77 萬噸，較上周減少 58%，也比四周均值低了 68%。同時，美國農業部也公告，私人出口商報告對中國銷售 32.7 萬噸玉米，其中 1.91 萬噸在 2022/23 年度交付，13.6 噸在 2023/24 年度交付。

黃豆部分，截至 4 月 6 日單周，美國 2022/23 年度黃豆淨銷售 36.45 萬噸，顯著高於上周，也比四周均值高出 17%。

巴西國家商品供應商 Conab 稱，2023 年巴西黃豆產量將達創新高的 1.536 億噸，比 3 月預估值上調 220 萬噸。目前巴西黃豆收割工作已近尾聲。