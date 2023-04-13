〈商品報價〉運價全線走低 BDI跌至一周低點

運價全線走跌，波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (12 日) 續跌 2.92% 或 44 點，收 1463 點，為一周以來最低點。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 89 點，或 4.66% 至 1822 點；平均日租金減少 743 美元至 15106 美元。儘管 BCI 連日走低，船舶經紀商 Intermodal 最新周報稱，由於對中國礦產需求反彈的樂觀情緒，海岬型市場的前景仍充滿希望。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 40 點，或 2.16% 至 1812 點；平均日租金減少 357 美元至 16312 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 13 點，或 1.15% 至 1118 點。

鐵礦砂部分，連續月紐約鐵礦石下跌 0.15% 至 118.08 美元；天津港進口價下跌 1.02% 至 120.75 美元。

中國第一季新增人民幣貸款、社會融資規模等數據均優於市場預期，顯示中國經濟復甦動能增強，但商品市場情緒仍保持謹慎。

ING 大中華區首席經濟學家 Iris Pang 表示，這些轉化為投資活動的速度有多快？如果固定資產投資增長快於 2 月的速度，並且高於 COVID 爆發前的成長率，情況應該會更清楚。

Iris Pang 補充道，中國將於 18 日公布第一季度 GDP 和經濟活動數據，應該會提供更清晰的畫面。