零日期權交易正夯 Cboe推出恐慌指數VIX姐妹版VX1D

芝加哥商品交易所 (Cboe) Global Markets 周一 (24 日) 推出一個全新的波動率指數，該指數將衡量美股在某一天的預期波動，以迎合投資人對短期期權交易日益高漲的興趣。

Cboe 表示，Cboe 1 日波動率指數將採用標普 500 指數期權的價格衡量該指數在任何特定日期內的預期波動率，到期日為 1 天至 0 天。

根據 Cboe 的數據，當前 0DTE (零日到期) 期權交易蓬勃發展，占標普 500 指數期權每日交易量的近一半。

Cboe 產品創新主管哈金 (Rob Hocking) 說，「我們開發 VX1D 是為了滿足客戶的需求。」「它提供了傳統 30 天 VIX 無法提供的微觀角度。」

在常被稱為華爾街「恐慌指數」的 Cboe 波動率指數 (VIX) 誕生 30 年後，該短期指數將採用類似的方法呈現，但鑑於其關注的焦點只有一天，因此可能會更加靈活。」

投資人最近常常抱怨，VIX 未能反映近期合約交易活動的激增。VIX 衡量標普 500 指數 30 天預期波動率，其標的是距離到期日超過 23 天和不到 37 天的合約。

根據 Cboe 模型，隨著股市對最近的銀行危機做出反應，3 月 8 日至 3 月 13 日期間，單日 VIX 指數的價值將翻逾 1 倍，從 15.3 增至 40.19。 相較之下，同期 VIX 僅從 19.11 升至 26.52，漲幅不到 40%。

Susquehanna International Group 衍生品策略聯席主管墨菲 (Chris Murphy) 表示：「有關近期波動性的數據點對投資人很有用。」