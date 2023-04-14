〈商品報價〉傳中國本月底將限產粗鋼 鐵礦砂價格跌逾1%

海岬型運價反彈走升，抵銷中小型船下跌的收益，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (13 日) 維持在 1463 點不變。此外，外傳中國將於本月底發布限制粗鋼產量計畫，打壓鐵礦砂期現貨價格皆下挫逾 1%。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 66 點，或 3.62% 至 1888 點，寫一周以來最大單日漲幅；平均日租金增加 551 美元至 15657 美元。

船舶經紀商 Fearnleys 最新周報指出，南大西洋的活動看起來非常健康，預期未來一周海岬型市場表現會更好。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 65 點，或 3.59% 至 1747 點，創下二個多月以來新低；平均日租金減少 588 美元至 15724 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 13 點，或 1.16% 至 1105 點。

鐵礦砂部分，中國鋼鐵需求的悲觀情緒蔓延，天津港進口價下跌 1.5% 至 118.95 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 1.53% 至 116.27 美元。

彭博社報導，由於疫情後需求不如預期，中國將在本月底發布限制鋼廠 2023 年的產量計畫，維持在不超過 2022 年的水準，但未要求大幅減產，隨市況變化，相關限產措施可在下半年進行重新評估。

早在 3 月中旬市場就傳出中國計畫 2023 年再次削減粗鋼產量，這將是連續第三年限產，盼藉此降低重汙染行業的碳排放。此外，近幾個月中國鋼廠一直在為供應過剩與鐵礦砂等原料價格上漲而苦撐。此情況促使中國監管單位展開一連串控制生產成本的措施。

中鋼期貨分析師表示，鐵礦砂價格面臨調控壓力，政策風險持續擴大。

與此同時，全球最大鐵礦砂出口港澳洲的黑德蘭港，周四準備迎接颶風伊爾莎而開始進行疏散作業，這是該地區 10 年來最大的熱帶氣旋，可能會擾亂鐵礦砂供應而支撐價格。