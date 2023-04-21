美股熊市已盡？兩大隱憂仍存 勿過分樂觀

美股歷經 2022 年慘烈重挫，今 (2023) 年第一季展開反彈，表現亮麗，三大指數季線齊步收紅，其中，那斯達克指數大漲約 17%，創下 2020 年第二季以來，最佳單季漲幅；標普 500 指數、道瓊工業指數也分別上漲 7%、0.4%，一改去年頹勢。不過，專家提醒，美股仍面臨經濟衰退隱憂及高通膨壓力，暫時不宜過度樂觀。

經濟陷入衰退 勢將衝擊企業獲利

美債殖利率曲線倒掛嚴重，為 40 年來之最，加上美國近期經濟數據不如預期，例如美國製造業景氣已連續 5 個月降溫，其中，3 月 ISM 製造業 PMI(採購經理人指數) 不如預期，為 2020 年 5 月以來最低水準；3 月 ISM 非製造業 PMI 亦呈現萎縮，遠低於預期，為 3 個月來最低，顯示景氣似有轉冷跡象，透露出美國經濟衰退警訊。

雖然美國聯準會 (Fed) 暴力升息後，美股已經大幅修正，不過，相較於過去歷史水準，美股價位仍偏高，市場憂心，一旦美國經濟陷入衰退，將衝擊企業營運及獲利，股價表現將因而承壓。

以標普 500 指數為例，即使去年遭到拋售，股票估值仍高，芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland 分析指出，標普 500 指數於 2022 年下跌 18.5%，儘管價值蒸發近五分之一，但從某些指標來看，該指數的價格依舊偏高。標普 500 市值與 GDP 的比率約為 140% 左右，雖然低於 2021 年高點 (180%)，但比二戰後任何時期都高出許多，包括 1960 年代和 2000 年的高點。

他認為，倘若 Fed 貨幣緊縮造成經濟衰退，使得利率下跌，股息和市場遭受的影響可能變得相當複雜。一方面，較低的利率會拉高未來股息的淨現值，另一方面，任何經濟成長的衰退都可能造成實際派息的縮水。2007 年 10 月到 2009 年 3 月之間，債券殖利率下跌，但股票市場同樣受挫，派息在經濟衰退期間縮水了超過 20%。

高通膨、高利率環境 金融業仍存爆雷疑慮

今年 3 月矽谷銀行、標誌銀行、瑞士信貸等銀行陸續爆雷，市場擔憂金融危機重演，所幸在歐美政府及央行的積極協調及出手救助之下，使得此波銀行業風爆並未釀成全球金融系統性風險，市場恐慌情緒也得以獲得平復。

也因銀行出現連環爆，市場便樂觀預期，今年降息機率大增，然而，Fed 卻是一再表明，今年不會降息！因為美國通膨壓力雖已有減輕，但距離 2% 理想目標，仍有一場硬仗要打。尤其 Fed 最關注的超級核心通膨 (扣除住房成本的核心 CPI)，依然很頑固，2 月僅小幅下滑至年增 6.14%，顯示服務業仍阻礙通膨的降溫之路。

如何於抗通膨及維持金融穩定之間取得平衡，成為 Fed 官員們的難題，不過，目前 Fed 似乎傾向以抗通膨為優先選擇，因為 Fed 認為，銀行業系統性風險仍可控制，未來出現大規模金融風暴的可能性很低。

話雖如此，但只要通膨率、利率仍持續高掛，未來難保再度發生銀行業爆雷情事。因為全球仍處於貨幣緊縮週期，通膨未有效實質降溫之前，高利率恐將維持一段時間，不僅波及銀行業獲利，更有可能還會出現資產泡沫破滅和資產負債表惡化的情況，持續時間亦有可能會相對較長，從而導致金融市場各類資產遭到恐慌性拋售。因此，布局股市仍須慎防銀行業危機再現。

美股持續震盪 運用微型股期避險

Fed 如今正面臨困難重重的三角戰：降低通脹、維持金融穩定之餘，又能降低經濟成長及就業的損害。故近期美股反彈不代表下跌風險已經解除，今年恐將持續呈現震盪格局。面對如此劇烈波動的股市，投資人可以運用芝商所的微型 E - 迷你股指期貨合約，以對沖美股潛在的下行風險。

微型 E - 迷你期貨商品是芝商所於 2019 年 5 月所推出，合約規模小，只有迷你股指期貨合約的十分之一，保證金要求更低，投入少量資金即可參與標普 500(MES)、納指 100(MNQ)、道瓊 (MYM) 和羅素 2000(M2K)等美股指數的投資機會。

而且具有近乎 24 小時的全天候交易、不收管理費、流動性強、靈活地調整倉位和執行各種交易策略等優勢，很適合資金有限、期貨經驗不多的個人投資人，以及需要擴充投資組合的投資人。故自推出以來，便深受市場青睞，掛牌首日成交量逾 30 萬份合約，至今年 2 月，成交量已近 20 億份合約，每日平均成交量達到 260 萬份合約，其中最受亞洲投資人歡迎的是 MNQ，其次分別為 MES、MYM、M2K。