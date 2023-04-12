〈商品報價〉運價走低壓力 BDI寫二周以來最大跌幅

海岬型運價走低壓力影響，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (11 日) 續跌 3.4% 或 53 點，收 1507 點，寫二周以來最大單日跌幅。

海岬型運費指數 (BCI) 下挫 130 點，或 6.37% 至 1911 點；平均日租金減少 1079 美元至 15849 美元。

糧食航線活躍，巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 逆勢小幅上漲 1 點，或 0.05% 至 1852 點；平均日租金增加 8 美元至 16669 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 30 點，或 2.58% 至 1131 點。

鐵礦砂部分，因熱帶氣旋侵擾澳洲黑德蘭港 (Port Hedland)，連續月紐約鐵礦石上漲 1.15% 至 118.26 美元；天津港進口價上漲 1.96% 至 122 美元。

澳洲皮爾巴拉港務局 (Pilbara Ports Authority, PPAPPA) 表示，黑德蘭港是世界上最大的鐵礦砂出口點，被必和必拓、Fortescue 及 Hancock Prospecting 所使用，隨著熱帶氣旋逼近，黑德蘭港周三清晨將進行疏散作業。

鐵礦砂反彈之前，因對中國鋼鐵季節性需求回升緩慢感到失望而引發拋售下跌。

華泰期貨分析師在一份報告中稱「鋼材需求旺季並不旺盛」。由於中國基礎設施項目的鋼材需求疲軟，國內房地產行業活動低迷，華泰期貨認為市場悲觀情緒有所增加。