〈熱門股〉虎門科技周漲逾3成 寫掛牌來新高價

受到 AI 題材持續發酵帶動，研發技術服務公司虎門科技 (6791-TW) 本周股價再度大漲 32%，最高衝上 136.5 元，寫掛牌來新高價位，周線連 3 紅。

虎門表示，半導體、通訊、電動車等客戶研發量能不受景氣雜音影響，需求仍貢獻營收成長，展望後市，為更全面性的協助客戶，也在解決方案中加入 AI、智慧學習功能。

虎門第一季合併營收 1.28 億元，年增 15.2%，由於有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，最新公告 3 月自結數，稅後純益 600 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.27 元，累計 2-3 月稅後純益 1200 萬元，年增 71%，EPS 0.6 元。

虎門主要提供 CAE 工程模擬分析、智慧商業管理 SAP 系統、工業 4.0 系統整合解決方案等三大服務範疇，其中，CAE 解決方案的需求穩定成長，挹注營收。

虎門表示， 新興科技應用的發展建立在半導體產業，近年主流趨勢 AI、自動駕駛等領域的核心即是晶片開發，因此，半導體產業每年提高研發經費強化競爭力，對 CAE 模擬分析需求持續成長，去年半導體產業客戶營收占比約達 20%。

為更全面性協助客戶，虎門強調，在解決方案中加入 AI、智慧學習功能，包含機器學習與影像辨識技術於工程計算建模、調參、準確度校正、大量數據判讀與超高效率的結果推估，以 AI 取代部分人工作業，看好對公司的營運貢獻將逐漸提高。