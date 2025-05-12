印巴停戰！巴基斯坦股市漲到熔斷 印股有望創一年來最大漲幅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 15:00

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上周末印度和巴基斯坦同意停火，衝突前線的克什米爾槍炮聲止歇，安撫了市場對南亞地緣局勢的情緒。

據《彭博》報導，印度和巴基斯坦股市周一（12 日）強勢上漲，巴基斯坦基準股指 KSE-30 指數一度飆漲 9.2%，創下 2008 年以來最大漲幅，引發巴基斯坦股票暫停交易 60 分鐘。

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印度大盤 Sensex 指數和代表龍頭企業的 NSE Nifty 50 指數都上漲近 3%，Sensex 有望寫下近一年來最大漲幅。

Candriam 駐布魯塞爾基金經理 Vivek Dhawan 表示，周末事態發展是印巴朝著積極方向邁出的一步，可能讓市場焦點重新回到印度經濟成長。

印度此前釋出積極信號，包括印度與美國儘快達成貿易協定、維持市場充裕流動性等，將帶動外國投資者繼續買入印度。

巴基斯坦方面，交易員也預計經濟改革將是該國接下來的政策焦點，該國央行已經意外降息，且國際貨幣基金（IMF）有望進一步支持巴基斯坦。

然而，市場對停火是否終結了衝突風險仍持觀望態度。Equirus Securities 衍生品交易主管 Tejas Shah 表示，印巴停火仍存在一些不確定性，雙方措辭對後續發展至關重要。一些投資者也可能會利用此次反彈削減倉位。

上周六印巴達成停火協議後，印巴邊境仍出現爆炸聲。一位印度高階外交官稱，巴基斯坦在停火協議宣布後僅數小時就違反協議，但巴基斯坦否認這一說法。