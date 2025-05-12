美中休戰90天！日內瓦經貿會談聯合聲明出來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 15:25

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中國商務部周一（12 日）發布中美日內瓦經貿會談聯合聲明，全文如下：

中美日內瓦經貿會談聯合聲明

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中華人民共和國政府（「中國」）和美利堅合眾國政府（「美國」），

認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性；

認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性；

鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題；

本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作；

雙方承諾將於 2025 年 5 月 14 日前採取以下舉措：

美國將（一）修改 2025 年 4 月 2 日第 14257 號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24% 的關稅在初始的 90 天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘 10% 的關稅；（二）取消根據 2025 年 4 月 8 日第 14259 號行政令和 2025 年 4 月 9 日第 14266 號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國將（一）相應修改稅委會公告 2025 年第 4 號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24% 的關稅在初始的 90 天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘 10% 的關稅，並取消根據稅委會公告 2025 年第 5 號和第 6 號對這些商品的加征關稅；（二）採取必要措施，暫停或取消自 2025 年 4 月 2 日起針對美國的非關稅反制措施。