美中休戰90天！日內瓦經貿會談聯合聲明出來了
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 15:25
中國商務部周一（12 日）發布中美日內瓦經貿會談聯合聲明，全文如下：
中美日內瓦經貿會談聯合聲明
中華人民共和國政府（「中國」）和美利堅合眾國政府（「美國」），
認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性；
認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性；
鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題；
本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作；
雙方承諾將於 2025 年 5 月 14 日前採取以下舉措：
美國將（一）修改 2025 年 4 月 2 日第 14257 號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24% 的關稅在初始的 90 天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘 10% 的關稅；（二）取消根據 2025 年 4 月 8 日第 14259 號行政令和 2025 年 4 月 9 日第 14266 號行政令對這些商品的加徵關稅。
中國將（一）相應修改稅委會公告 2025 年第 4 號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24% 的關稅在初始的 90 天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘 10% 的關稅，並取消根據稅委會公告 2025 年第 5 號和第 6 號對這些商品的加征關稅；（二）採取必要措施，暫停或取消自 2025 年 4 月 2 日起針對美國的非關稅反制措施。
採取上述舉措後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長斯科特 · 貝森特和美國貿易代表賈米森 · 格里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。
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