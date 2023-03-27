虎門科技去年獲利創高EPS 3.87元 將配息3.18元

軟硬體系統整合服務商虎門科技 (6791-TW) 今 (27) 日公布去年財報，稅後純益 7245 萬元，年增 2.27%，再創新高紀錄，每股純益(EPS)3.87 元，董事會通過配發現金股利約 3.18 元，配息率 82%，若計算扣除法定盈餘公積後，可分配盈餘達 100% 配息，以今日收盤價 80.1 元計算，現金殖利率 3.97%。

虎門說明，去年受惠半導體、國防、電動車和高頻通訊等相關產業 CAE 需求穩定增加，全年合併營收 5.36 億元，年增 13.52%，但因產品組合改變，影響平均毛利率變動，加上申請上櫃送件相關一次性費用增加，使去年獲利增幅低於營收增幅。

展望後市，虎門指出，隨著各產業面對產品升級換代的高度競爭、投入研發經費占資本支出的比重逐年提高，將持續擴充軟體銷售和軟硬體整合解決方案產品線，提供客戶一站式採購服務方案，目標保持每年營收和獲利雙成長。

其中，在軟體方面，虎門陸續延伸 CAE 應用，近期將再增加模具分析軟體，成為唯一可以結合設備參數、模具和成型性的分析軟體，涵蓋生技、醫材、綠能、太陽光電等新材料新製程等創新模具。

而虎門軟硬體整合解決方案，則與國外聲學、振動和光學量測大廠合作，整合模擬技術，提供客戶各種模態分析工具，今年已開始貢獻營收。

虎門指出，以下游產業發展來看，半導體高科技應用預期仍是成長最快的領域，看好電動車、國防應用、低軌衛星相關產業需求。