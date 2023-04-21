野村：5月不是升息終點站 6月再升息可能性增加

野村與市場 5 月是 Fed 最後一次升息的說法唱反調，認為 6 月升息的可能性正在增加；最新調查顯示短期通膨預期回升，這對薪資成長帶來推升壓力，從而對「超級核心通膨」構成風險。

野村在本周最新報告中預計，Fed 可能還要升息兩次：「Fed 5 月將升息 25 個基點；若薪資通膨持續居高不下，6 月將再次升息。」「中期存在過度緊縮的風險，預計 2024 年 3 月才會進行首次降息。」

野村是華爾街最激進的投資銀行。在 Fed 3 月會議前，野村先預計升息 50 個基點，銀行業危機爆發後又喊出降息 25 個基點，最終 Fed 升息 25 基點。該行在去年 6 月成為第一家呼籲升息 75 個基點的投行，而 Fed 真如預期在 27 年來首度一次升息 75 個基點。去年 7 月，野村還作出升息 100 個基點的驚人預測。

針對 5 月升息預測，野村指出，從 Fed 官員最近言論來看，3 月銀行業危機只是個插曲，並沒有改變 Fed 的基本路徑，「雖然芝加哥 Fed 行長古斯比 (Austan Goolsbee) 呼籲不要過於激進，然而大多數 FOMC 成員依然堅持將利率提高到 5% 以上。」

其次，最近美國的經濟形勢也支持 5 月升息，「『超級核心通膨』依然強勁，即使租金漲幅繼續放緩，商品價格恢復到溫和水平，Fed 可能無法實現 2% 的通膨目標。」

「超級核心通膨」仍是貨幣政策最重要的決定因素，而它與薪資通膨高度相關。野村解釋了為何 6 月升息的可能性增加：「雖然一些薪資指標顯示租金漲幅持續放緩，但亞特蘭大 Fed 的《薪資成長追踪》顯示，薪資同比增速從 2 月的 6.6% 僅下降 0.1 個百分點至 3 月的 6.5%。」

調查顯示，1 年期通膨預期從 2 月的 4.23% 反彈至 3 月的 4.75%。此外，密西根大學調查的短期通膨預期在 4 月初躍升至 4.6%，高於 3 月的 3.6%。

不過，野村指出，中期存在過度緊縮的風險，美國經濟衰退風險增加，「我們認為，銀行業危機導致的信貸條件收緊可能會影響經濟活動，並產生抑制通膨的壓力，預計 Fed 要到 2024 年 3 月才會進行首次降息。」