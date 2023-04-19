Fed「鷹王」布拉德：支持繼續升息、經濟衰退擔憂被誇大

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二（18）表示，贊成繼續升息以應對持續的通膨，並認為美國經濟衰退的擔憂被誇大。布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）上沒有投票權。

聯準會（Fed）3 月會議記錄顯示，銀行業危機之下，多位官員下調利率峰值預期，預估經濟將在年內溫和衰退，許多官員強調政策保持靈活的必要性，好幾人曾考慮 3 月暫停升息。

不過，布拉德不同意溫和衰退的判斷。他表示，勞動力市場似乎非常非常強勁，有鑑於就業市場火爆將支撐強勁的消費，現在似乎還不是預測 2023 年下半年經濟衰退的時候。

他還指出，華爾街普遍非常認同 6 個月或是多少時間之後，會出現經濟衰退但這並不是解讀當前這種經濟擴張的真正方式。

Fed 在 3 月會議上如期升息 1 碼（25 個基點），讓基準的聯邦基金利率升至 4.75% 至 5% 目標區間，為 2007 年 9 月、即金融危機爆發前夕以來的最高水準。決議聲明刪除「持續升息適宜」，改為「一些額外的政策緊縮可能是適當的」，被解讀為鴿派論調。「點陣圖」仍維持今年底利率預期在 5.1% 不變，意味著或只能再溫和升息一次。

布拉德最新支持將利率上調至比上述預估中位數高約 2 碼（50 個基點）的水準，達到 5.5% 至 5.75% 的區間。這與他在 3 月下旬的觀點一致。當時他表示，有鑑於美國經濟持續強勁，提高對今年利率峰值的預測，從 5.375% 升至 5.625%。該預測是基於銀行業壓力將會緩解的假設。

最近幾周發表講話的大多數 Fed 官員都強調需要採取更多措施，使通膨恢復到 2% 的目標，因為有跡象表明通膨持續存在，而且 3 月的銀行業動盪有所緩和。

此外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）同日受訪時表示，Fed 可能還會再升息一次。波斯提克說，下個月會議上在升息一次後，能讓央行喘息並觀望這些收緊貨幣政策舉措的效果，接著把利率維持在高處一段時間，因為降低通膨是一個緩慢的過程。