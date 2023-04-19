聯準會升息循環可望近尾聲 法人點名看好特別股、非投資等級債

聯準會升息可望接近尾聲，市場對於年內即將降息的預期再度提升，富蘭克林華美投信認為，第 2 季是個固定收益產品入手的最佳時間點，建議可增加投資特別股和非投資等級債券投資比重，除可提升收益率，還能降低單純股票投組的波動度。

根據聯準會日前公布的 FOMC 會議紀要，多位官員考量美國 SVB 和歐洲銀行業的事件，下調升息預期並轉而關注經濟衰退的狀況，對於今年經濟展望的預測，研判美國經濟可能在今年稍晚出現溫和衰退，預計將在 2 年後始復甦。

富蘭克林華美投信固定收益暨多元投資團隊認為美國區域性銀行如 SVB 或 FRC，和瑞士信貸事件為獨立個案，隨著美國聯準會可能於近期完成升息操作，後續市場節奏或將被景氣是否趨緩或衰退所主導。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，在利率風險干擾的程度減輕之際，目前特別股相對具備投資吸引力，截至 3 月底，代表特別股的美國 ICE 債券指數 (PHGY) 到期殖利率為 8.94%，而 10 年均值為 6.09%，特別股殖利率高出 10 年平均許多。

此外，美高收的殖利率也高於 10 年平均，美高收 H0A0 殖利率 8.49% (10yr AVG: 6.65%)，針對市場風險，余冠廷提醒，惟市場仍存在相當之不確定性，因此仍建議以「價值投資」角度分批介入為宜。

富蘭克林華美投信認為，隨著升息進入尾聲，市場利率到達高峰，固定收益債券的價格前年、去年都已修正一波，部分新興債甚至整理幅度高達 2 成以上，在第 3 季可能轉為降息的機率增加，或是第 4 季開始降息情境下，現階段可視為投資級龍頭產業特別股與全球非投資等級債券布局的大好時機。

