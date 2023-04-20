調查：Fed將在 5 月升息1碼 隨後年底前都將按兵不動

路透社最新調查顯示，經濟學家普遍預期美聯準會 (Fed) 將在 5 月份升息 1 碼 (25 個基點)，隨後在 2023 年剩餘時間內都將維持利率不變。

路透社針對 105 名經濟學家的調查顯示，有鑑於美國通膨率仍遠高於 Fed 設定的 2% 目標，同時勞動力市場持續強勁，以及過去幾週銀行業壓力顯著緩解，經濟學家們如今認為 Fed 今年降息的可能性不高，多數預期再升息一次後將維持利率至今年底。

再接受調查的經濟學家中，有高達近 90%(105 人中的 94 人) 預計 Fed 將在 5 月 2 日至 3 日的會議上將利率再度上調 25 個基點至 5.00%-5.25% 的區間，符合市場普遍預期。

除此之外，有 59 人預期 Fed 至少會在今年內維持政策利率不變，只有 26 位認為 Fed 將在年底前降息，同樣符合市場預期。

近期不少數據顯示，美國經濟較預期更具韌性，壓低了市場對 Fed 將在今年降息的預測。過去 1 個月，對 Fed 利率政策較敏感的美國 2 年期公債殖利率已上升接近 0.75 個百分點。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 先前表示，再升息 25 個基點可以讓 Fed 結束其緊縮周期，並對通膨穩步回到 2% 的目標充滿信心。

波斯提克表示，他認為去年政策利率由接近零的水平激進升息，直到如今才開始「影響」經濟。他說，這是在再次升息後立即暫停的一個很好理由，以研究經濟和通膨如何演變，並試圖限制對成長和就業的損害。