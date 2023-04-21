分析師：投資人正面臨一場「無處可逃」的黑天鵝事件

TheoTrade 資深技術分析師 Jeff Bierman 表示，隨著 2023 年股市的反彈促使泡沫更加巨大，市場恐怕正面臨一場「黑天鵝事件」，投資人無處可逃。

Bierman 指出，當前市場反彈透露出令人不安的技術訊號表明，資產價格的上行軌跡即將戛然而止，尤其是在比特幣、黃金、石油、債券和標準普爾 500 指數成份股。

Bierman 說，這幾種資產正在以 「自動序列相關」的模式呈現正相關波動，這是一個重要的看跌訊號，表明多個產業已經處於超買狀態。

與此同時，投資人低估了市場的未來風險，太過盲目樂觀，恐慌指數 VIX 徘徊在 17 左右，處在近期低點，顯現投資人過度自滿。

Bierman 表示，市場缺乏多元化，終將演變為無處可逃的黑天鵝事件，一個隨時可能因外部災難性風險事件或任何因素而破裂的泡沫。

Bierman 的警告正值財報季剛開始之際，多數大型銀行表現好於預期，但其他企業財報令人失望。 看空評論員表示，有鑑於當前的總經逆風風險，獲利預期仍然過高，摩根士丹利的頂級股票策略師預測，未來幾個月都將出現自 2008 年以來最嚴重的獲利衰退。

除此之外，銀行業危機導致信貸緊縮，也將衝擊企業及經濟展望，Bierman 呼籲市場為新一輪動蕩做好準備，若是接下來的企業財報低於預期或令人失望，恐將出現大幅下行空間。