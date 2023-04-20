〈美股早盤〉經濟數據低迷、企業財報黯淡 主要指數開低

美國最新數據顯示商業前景意外下滑且就業市場有所走軟，再加上特斯拉 (TSLA-US) 和一些地區性銀行公布的上季業績黯淡，美國主要指數周四（20 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美國勞工部公布最新就業市場數據，上周經調整後初領失業金人數報 24.5 萬人，高於市場預期的 24 萬人，較修正後前值 24 萬人增加 5 千人；上周續領失業金人數報 186.5 萬人，高於市場預期 182 萬人，創 2021 年 11 月 27 日以來新高。

數據出爐後，美國 10 年期公債殖利率應聲跌至 3.55%，美元指數也跟著跌至 101.50。同日另一項數據顯示，美國 4 月費城聯準銀行製造業指數暴跌至 - 31.3，遠低於預期 - 19.2 和前值 - 23.2。

聯準會（Fed）昨公布的褐皮書調查顯示，美國經濟停滯不前，且銀行信貸管道收窄。另外，紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，最近通膨增速放緩的趨勢仍在持續，但物價漲幅依然太高，此番言論讓交易員押注央行在 5 月會繼續升息。

歐洲方面，歐洲央行管理委員會委員 Klaas Knot 表示，歐洲央行 (ECB) 可能需要在 6、7 月升息，因為在緊縮周期暫停之前，物價壓力必須出現令人信服的逆轉情勢。

ECB 周四公布的 3 月會議紀要顯示，歐洲管理委員會絕大多成員同意將利率上調 50 個基點，並強調通膨率仍遠高於目標且居高不下。雖然銀行業危機陰霾壟罩下，金融市場不確定性增加，但管委會認為，遵照 2 月公布的利率指引升息，對於鞏固信心和避免金融市場造成進一步不確定性至關重要。

不過一些管委會成員認為，在金融市場緊張態勢消退前不應該升息，應該在 5 月貨幣政策會議上重新全面評估。

截至台北時間周四（20 日）21 時許：

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤上漲 1.61%，至每股 128.36 美元

IBM 公布今年第一季財報，其中營收年增 0.4% 至 143 億美元，略低於分析師預期；該公司提高今年全年財測，把在固定匯率下的全年營收增速從 3% 提升至 5%，符合市場預期。此外，IBM 維持今年年底前將實現 105 億美元的自由現金流的預測不變。

Snap(SNAP-US) 早盤下跌 2.28%，至每股 10.73 美元

Snapchat 的母公司 Snap 表示，Snapchat + 訂閱服務吸引 300 多萬用戶，該服務每月收費 3.99 美元，可讓用戶搶先體驗其新的人工智慧（AI）聊天機器人功能。Snap 表示，這一成長超出公司預期，其中包括在過去 11 周內增加約 100 萬付費用戶。

德銀 (DB-US) 早盤下跌 1.54%，至每股 10.87 美元

據知情人士透露，德意志銀行計劃將執行董事會成員從 10 人減少至 9 人，並在基礎設施和私人銀行業務部門裁員，以節省成本。這家德國最大的銀行拒絕就上述計畫置評。該行將于 4 月 27 日公布第一季業績。

該消息人士稱，削減成本的措施不會影響替換副執行長 Karl von Rohr 的計畫。德意志銀行日前曾表示，10 月後將不再續簽其董事會成員的合約。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 24.5 萬，預期 24 萬，前值 24 萬

美國上周續領失業金人數報 186.5 萬，預期 182 萬，前值 180.4 萬

美國 4 月費城聯準銀行製造業指數報 - 31.3，預期 - 19.2，前值 - 23.2

華爾街分析：

Federated Hermes Ltd. 資深全球股票投資組合經理 Lewis Grant 表示，全球宏觀環境給備受期待的財報周帶來沉重壓力，主要指數和個股大幅波動。擔憂的氛圍仍在市場縈繞，投資人還在等待更多的宏觀經濟數據與企業財報，因此整體市場在某種程度上缺乏方向感。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，現在正處在緊縮周期的關鍵時刻，上個月的美國地區性銀行危機及其對信貸和經濟的連鎖反應使緊縮周期變得更加困難，而也正是這種不確定性導致交易波動。