Fed理事華勒：通膨未有太大進展 仍須升息應對

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周五（14 日）表示，自己傾向進一步收緊貨幣政策，以降低持續的高通膨。另外他也表示，如果信貸收緊程度遠超預期，會在必要時候調整立場。

華勒在周五的談話中提到，由於金融狀況並未明顯收緊，就業市場仍強且相當緊俏，再加上通膨遠高於目標，因此貨幣政策需要進一步收緊。升息幅度將取決於未來的通膨數據、實體經濟數據以及信貸環境收緊的程度。

華勒說：「我樂見需求放緩跡象，但這些跡象出現之前仍有工作要做，直到通膨有意義且持續往 2% 的目標下降。」

對於本周稍早公布的消費者物價指數（CPI）報告，華勒表示自己並不對此感到欣慰，因為他關心的是不包括食品和能源的核心通膨，而該份報告顯示核心通膨完全沒有下降進展。

他說：「我對這這些數據的解讀是，在實現通膨目標方面尚未取得太大進展，自己對經濟前景的看法與上次聯邦公開市場委員會（FOMC）上次會議上的看法大致相同，貨幣政策也處在相同路徑上。」

至於銀行業方面，華勒認為該行業的壓力正在緩解，但不確定上月銀行接連倒閉的影響會導致多大程度的信貸緊縮。他在周五談話的問答階段說道，如果信貸條件開始收緊，將會減少升息傾向。他說：「這是烏雲中的一線希望，可以讓一些信貸緊縮發揮作用，因此不必像我在 2 月時認為的需要大幅升息。」

不過，華勒仍重申自己的觀點，即貨幣政策需要在「相當長的一段時間內，甚至比市場預期的時間更長」保持緊縮，但他也警告不確定仍高。他說：「距離下一次 FOMC 會議還有兩周多的時間，我隨時準備根據對經濟狀況的了解，包括對貸款條件的觀察，調整自己的立場。」

華勒周五發表談話之前，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）在另一場演講中不同看法，他認為在銀行業金期面臨壓力之後，央行官員不應該過於激進進一步升息。不過他也說，希望看到更多經濟數據，在決定下次會議上支持何種政策。

此外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，自己傾向再升息一次，以確保通膨朝央行 2% 的目標前進，然後暫停升息。他說，近期通膨數據與我們再次升息的舉措相符，但數據顯示通膨正在走向 2% 目標的道路上。

