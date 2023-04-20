加密貨幣交易所Coinbase擴張版圖 取得百慕達執業許可

路透周四（20 日）報導，美國大型加密貨幣交易所 Coinbase Global 表示，已獲得在百慕達營運的許可證，此為該公司在全球力擴版圖而努力的一部份。

Coinbase 執行長 Brian Armstrong 日前表示，除非美國和英國替加密貨幣制定「明確的監管規則」，否則加密貨幣公司將在「境外」的避風港發展。

去年一連串加密貨幣所暴雷後，美國監管機構和執法機構今年加大對加密公司的行動力道。今年 3 月美國證券交易委員會（SEC）曾威脅要就某些產品提告 Coinbase。

Coinbase 昨天在一篇部落格文章中表示，該公司已獲百慕達金融管理局（Bermuda Monetary Authority）的許可，允許其在百慕達展開數位資產業務。此外，文章中還提到，Coinbase 在與阿布達比（Abu Dhabi）的金融監管機構討論潛在的執業牌照事宜。

美國「財星」雜誌（Fortune）昨援引知情人士消息報導，Coinbase 計劃最快於下周在百慕達推出一個加密衍生品交易所。

Coinbase 周四針對上述消息回應，對於拿到許可證後會推出怎樣的服務無可奉告。另一方面，百慕達監管機構並未在上班時間內做出回應。

加密衍生品交易是一筆大生意。根據倫敦研究機構 CCData 數據，3 月主要交易所衍生品交易量觸及約 2.8 兆美元，而現貨交易量僅略高於 1 兆美元。

不過 SEC 主席詹斯勒（Gary Gensler）日前向美國議員表示，從未見過如此不遵守法律的領域。加密貨幣公司則說，需要明確的監管規定，但詹斯勒表示，加密市場是缺乏監管合規性而不是缺少明確監管。

截稿前，Coinbase(COIN-US) 盤前股價下跌 1.07%，每股暫報 63.75 美元。