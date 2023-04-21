Fed「鷹后」梅斯特表態支持升息 估政策利率超過5%

繼日前聯準會（Fed）「鷹王」布拉德（James Bullard）發表支持升息言論後，「鷹后」克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四（20 日）接棒亮鷹爪。她表示支持再次升息，但同時提醒須保持謹慎態度，留意銀行業動盪帶來的潛在經濟風險，且須注意近期可能抑制信貸和經濟的銀行業壓力。

梅斯特今年雖沒有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權，不過她是明年的投票委員之一。她在周四的談話中說道，為讓通膨持續朝著 Fed 的 2% 目標邁進，預估今年需要讓貨幣政策進一步進入對經濟有限制性的區間，政策利率聯邦基金利率將超過 5%，實質聯邦基金利率將在一段時間內保持在正值區間。

她說：「聯邦基金利率究竟要提高多少，以及貨幣政策的限制性需要保持多久，都將取決於經濟和金融情勢發展。不過我們比開始更接近結束緊縮，需要進一步緊縮的幅度將取決於經濟和金融發展，以及現實我們貨幣政策目標的進展。」

梅特斯認為，收緊貨幣政策還有一段長路要走，Fed 的活躍貨幣政策工具利率，而不是資產負債表。如果有需要，Fed 會採取行動強化金融系統。

值得注意的是，梅斯特說貨幣政策需要「謹慎」，因為金融環境可能改變「將發揮和收緊貨幣同樣方向的作用」，Fed 需要評估金融環境，這有助調整適合未來的貨幣政策路徑。

至於經濟前景，梅斯特表示，Fed 的目標是實現經濟軟著陸，預估不會出現硬著陸，美國經濟料將以非常緩慢的速度成長，增速將遠低於 1%。

她預估，失業率將從目前的 3.5% 升至 4.5%-4.75% 之間，通膨率今年將放緩至 3.75%，2025 年會達到 Fed 的 2% 目標。

