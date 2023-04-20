綠茵生技24日起競拍 每股底價56.2元

保健食品廠綠茵生技 (6846-TW) 配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 1656 張，競拍底價 56.2 元，暫定承銷價 68 元，競拍期間自 4 月 24 日至 26 日，預計 4 月 28 日開標；公開申購自 5 月 3 日至 5 日，預計 5 月 9 日公開抽籤，暫定 5 月 15 日掛牌。

綠茵生技專營保健食品自行研發、製造、進口、配方劑型設計、製造打樣、代工生產到輔導銷售，提供一站式服務，包含進口及自行研發生產的原料，常態性備料品項多達 500 種以上。

其中，超過 120 項具備商標、專利和功效研究，為業內 3 到 4 倍之多，搭配系統化研發平台和模組化保健食品配方大數據資料庫，有利於縮短為客戶打造客製化產品配方的時間。

展望後市，綠茵生技表示，今年主要成長動能來自台灣、東南亞等既有市場，未來將擴大自製產品營收比重，去年儘管受到疫情影響，但自製產品成長強勁，加上產值與利潤較高，將會是未來 3-5 年的成長動能，目標比重攀升至 5 成。

綠茵生技去年營收 7.05 億元，年增 1.7%；毛利率 52.6%，年增 1.5 個百分點；稅後純益 1.47 億元，年增 10.5%，每股純益 6.01 元。