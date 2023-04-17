綠茵生技5月中旬轉上櫃 擴大海外及自製產品布局

保健食品大廠綠茵生技 (6846-TW) 預計 5 月中旬轉上櫃，董事長吳嘉峰今 (17) 日表示，今年主要成長動能來自台灣、東南亞等既有市場，未來將擴大自製產品營收比重，目標 3-5 年可從目前的 33% 提升至 50%。

綠茵生技的自製產品是把代理原料與配方結合，銷售至台灣與東南亞市場，去年營收比重約 33%，財會部協理曾秋雪表示，去年儘管受到疫情影響，但自製產品成長強勁，加上產值與利潤較高，將會是未來 3-5 年的成長動能，目標比重攀升至 5 成。

綠茵生技透過子公司康普森生技來代理原料，鋒揚生醫則負責保健食品代工，營收比重分別為 37%、69%，吳嘉峰指出，隨著協助既有客戶開發產品、提升黏著度，且大客戶代工也有斬獲，對營收、獲利樂觀看待。

海外市場方面，吳嘉峰提到，已經取得兩張美國 FDA 的新膳食補充成分 (NDI)，隨著疫情解封，國際人才招募到位，將與代理商合作，加速拓展海外市場。

綠茵生技去年營收 7.05 億元，年增 1.7%；毛利率 52.6%，年增 1.5 個百分點；稅後純益 1.47 億元，年增 10.5%，每股純益 6.01 元。

綠茵生技可追溯至 1995 年從康普森貿易起家，專營代理進口國際知名保健食品原料，長年以來熟悉保健食品原料發展趨勢；2002 年成立鋒揚科技，切入保健食品配方設計、代工製造與輔導銷售；2012 年成立母公司綠茵生技，整合集團資源，結合食品工業研究所、中研院及國內學術機構的研發能量技轉，研發生產具臺灣特色和多項國際專利的保健食品原料，落實串聯產業鏈上中下游的完整服務鏈。