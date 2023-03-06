葡萄王前2月營收12.76億元 創同期新高

葡萄王 (1707-TW) 今 (6) 日公告營收，隨著工作天數恢復常態、三大事業營運成長軌跡明確，2 月營收 6.1 億元，月減 8.44%、年增 26.13%，登三年同期高；前 2 月營收 12.76 億元，年增 7.74%，則創同期新高。

各事業體表現方面，台灣葡萄王在自有品牌新產品、新通路助攻下，2 月營收年增 60.91%，累計前 2 月營收年增 34.95%，其中旗下代工事業 2 月營收年增 263.3%、自有品牌配合春遊活動、情人節檔期，營收同步走揚。

台灣葡萄王表示，因應現有代工大客戶需求增加，除了乳酸菌品項外，目前正積極開發其他合作素材及新劑型，有望為營收注入新動能，另外，未來自有品牌策略將調整以行銷資源做最有效的利用，使營收與獲利達到最佳平衡。

子公司葡眾 2 月營收年增 19.77%，前 2 月營收 3.58%。隨著後疫情帶來保健食品需求上升，加上實體課程、表揚大會等大型活動陸續恢復辦理，有效會員人數正成長，預期未來 3-6 個月為衝聘期高峰，加上年度規劃新產品陸續上市，營收有望持續走揚。

上海葡萄王則在春節假期後，積極安排物流出貨，2 月營收年增 43.14%；前 2 月營收年增 10.96%。公司表示，目前訂單能見度 60 天以上，3 月營收有望維持成長，此外，隨著春節過後氣溫上升，客戶對於減重瘦身產品詢問度提高，將積極配合客戶開發新品，把握夏天減重需求商機。