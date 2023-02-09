葡萄王1月營收雙減 本季營運拚成長

葡萄王 (1707-TW) 今 (9) 日公告營收，由於今年農曆年節提前，工作天數減少，1 月營收降至 6.66 億元，月減 39.98%、年減 4.96%，不過預期 2 月工作天數正常後，本季營收有望恢復至成長軌道。

三大事業體表現方面，母公司台灣葡萄王無畏過年工作天數減少，營收逆勢成長、年增 17.33%，其中自有品牌表現亮眼，受惠大型量販通路保健商品檔期行銷活動，帶動實體通路業績 25% 成長，另外新品也為自營電商購健康貢獻成長倍數。

子公司葡眾因農曆年前產品存貨需求已反映於去 (2022) 年 12 月，加上春節長假干擾，營收雖然年減 7.71%，但仍優於預期，隨著 3 月開始衝聘期，加上年度新產品將陸續上市，後續業績有望持續增長再創新高。

上海葡萄王 1 月受限農曆新年春節假期，訂單無法發貨，業績年減 9.18%，但月增 15.35%，開工後已陸續安排出貨，對於累計營收有信心優於去年同期。上海葡萄王表示，隨著中國市場復甦，後疫情時代保健營養食品需求高，市場整體訂單能見度佳，對比去年同期全面實施封控管制基期偏低條件，第一季年增幅上看雙位數。

葡萄王表示，隨著全球疫情進入尾聲，後疫情時代來臨，民眾自主健康意識風氣興起加上電商便利，保健食品需求層次大幅提升，取得通路更多元。根據經濟部工業生產統計，2021 年國內保健營養品市場規模來到 1596 億元，約成長 5.6%。

此外，看準市場需求，加上子公司前進馬來西亞目標進行中、中國市場逐漸回溫等條件，葡萄王將延續多元化與多角化經營策略，持續產品、原料的創新研發，滿足代工客戶需求，集團營收再攀高峰。